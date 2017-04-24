В Литве испугались российско-белорусских учений «Запад-2017»

19.04.2017 14:44:17

В Вильнюсе назвали совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017» одним из главных вызовов 2017 года для Литвы в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны республики Раймундас Кароблис, сообщает ТАСС.

Глава военного ведомства при этом уточнил, что каких-либо сведений о возможности возникновения военного конфликта нет. При этом, по его словам, со стороны России «не хватает прозрачности».

«Во время учений не исключается вероятность определенных ошибок и даже локальных провокаций на пограничных территориях», — отметил Кароблис.

Он добавил, что такое развитие событий коснулось бы военных, но не затронуло бы гражданское население.

«Это можно считать вызовом, но не для страны, а для системы Министерства обороны», — подчеркнул министр.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14-го по 20 сентября. Россия задействует в них около трех тысяч военных и порядка 280 единиц техники. За маневрами сможет наблюдать НАТО. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков ранее заявлял, что Западу нет оснований беспокоиться в связи с учениями.

Командующий Вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас в феврале сообщал, что не видит угрозы национальной безопасности в российско-белорусских учениях.

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