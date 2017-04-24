XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Детали

В Армении пропал военнослужащий российской базы


19.04.2017 12:32:34

В Армении пропал военный, который служит на российской военной базе. По данным полиции, Дмитрий Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся.

"Контрактник российской армии рядовой Дмитрий Лошманов вышел в воскресенье за покупками и не вернулся", - сообщили в полиции Армении.

Отмечается, что поиски ведет Управление полиции республики по области Ширак, передает ТАСС.

Российская военная база расположена в Армении в соответствии с межгосударственным договором от 1995 года. В 2010 году срок пребывания соединения был продлен до 2044 года.

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