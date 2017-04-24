Лавров: Москва бы приветствовала сотрудничество ОДКБ с Абхазией

19.04.2017 12:30:08

Министр иностранных дел Россиизаявил, что Москва «бы приветствовала» сотрудничество Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с Абхазией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить об организации договора о коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с республикой Абхазия», — сказал Лавров на пресс-конференции с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

По его словам, ОДКБ является организацией, «которая призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран».

«Безопасность республики Абхазия самым надежным образом обеспечена и гарантирована теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах Россией с республикой Абхазия», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров открыл новый комплекс зданий посольства России в Абхазии.

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