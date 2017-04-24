XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Детали

Правительство Украины готовится запретить ввоза угля из РФ


19.04.2017 12:25:07

Украинскому правительству переданы документы, предусматривающие запрет ввоза российского угля, передает 19 апреля RT.

Пакет документов был подготовлен министерством энергетики и угольной промышленности Украины. По словам главы министерства Игоря Насалика, в них говорится о том, чтобы «запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля».

Как сообщалось ранее, к 18 апреля пять из шести украинских ТЭС, работающих на угле антрацитовой группы, были остановлены в связи с острой нехваткой топлива. В числе прекративших работу — Славянская ТЭС в Николаевке. При этом озвучена официальная версия Киева о том, что «антрацитовые» ТЭС остановлены для «экономии угля на летний период».

К дефициту антрацита на Украине привела блокада Донбасса, которую радикальные националисты объявили в январе 2017 года, а Киев в дальнейшем поддержал. В марте украинские власти объявили о блокаде Донецкой и Луганской Народных Республик на государственном уровне, при этом перевозки грузов с территории Донбасса были прекращены.

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