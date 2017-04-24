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Детали
Террористов отделят от граждан
|19.04.2017 12:09:23
Президент России Владимир Путин обсудит с юристами возможность лишать российского гражданства подозреваемых в терроризме, не нарушая Конституцию РФ. Эксперты полагают, что для этого придется править Основной закон, а правозащитники указывают, что в ЕСПЧ подана не одна жалоба от мигрантов, которых необоснованно лишили российского гражданства.
Лишение российского гражданства может стать одной из мер борьбы с терроризмом. Этого не исключил Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24". "В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства,— указал президент.— Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время".
Так глава государства прокомментировал принятые 6 марта поправки в конституцию Казахстана, которые разрешают лишать гражданства уличенных в терроризме и "причинении иного тяжкого вреда жизненно важным интересам" государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о мигрантах, которые "приобрели гражданство и солидаризировались с террористами", в этом случае через суд "можно аннулировать причины, по которым было предоставлено гражданство".
Правозащитники напоминают, что в ст. 6 Конституции РФ говорится: "Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства". "Если будет отменяться решение о выдаче гражданства для мигранта, это все равно лишение гражданства", — заявил "Ъ" член Совета при президенте РФ по правам человека Евгений Бобров. "Основание для отмены решения о выдаче гражданства одно — если человек сообщил неверные сведения о себе или предоставил подложные документы",— подчеркнула глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, процитировав ст. 22 федерального закона "О гражданстве РФ".
"Даже если в основания для отмены решения будет включен терроризм, это будет противоречить Конституции, так как она запрещает лишение гражданства человека, получившего его на законных основаниях",— заявил "Ъ" заместитель заведующего кафедрой конституционного и административного права ВШЭ, член СПЧ Илья Шаблинский. Он указал, что Россия не сможет воспользоваться возможностью, предоставляемой Европейской конвенцией о гражданстве, которая разрешает государствам-участникам вносить в законы пункт о лишении гражданства лиц, "причиняющих серьезный ущерб жизненно важным интересам" государства. "Россия выбрала другой путь. Вопрос гражданства закреплен во второй главе Конституции РФ, в которую нельзя вносить поправки. Ее можно изменить, только если заново принимать Конституцию",— указал господин Шаблинский.
Между тем практика лишения мигрантов российского гражданства существует давно, утверждают правозащитники. "Десятки случаев, когда выходцы из стран СНГ получали в девяностые годы российские паспорта, а в поздние двухтысячные годы их лишали гражданства. Много жалоб на это подано в ЕСПЧ",— сообщил "Ъ" старший юрист правозащитного центра "Мемориал" Кирилл Коротеев. Представители комитета "Гражданское содействие" приводят примеры, когда в Россию поступает запрос об экстрадиции уроженцев стран СНГ, получивших гражданство РФ. Но согласно ст. 61 Конституции РФ Россия не выдает своих граждан. В итоге оказывается проще лишить гражданства, а затем экстрадировать. Так, рассказывают правозащитники, лидер движения "Молодежь Таджикистана за возрождение" Максуд Ибрагимов получил гражданство РФ в 2004 году. Осенью 2014 года власти Таджикистана объявили его в международный розыск за публичные призывы к захвату власти. В декабре того же года он узнал, что был лишен гражданства РФ, а спустя месяц он был задержан, экстрадирован в Таджикистан и осужден на 17 лет. Его адвокат направил жалобу в ЕСПЧ.
"Если процедура будет принята, это может ударить по любому мигранту,— говорит Евгений Бобров.— Если нас, членов СПЧ, подключат к разработке вопроса, мы, конечно, дадим свои предложения. Например, это не должно отражаться на родственниках подозреваемых в терроризме. Но решать проблему терроризма нужно более системно и по линии спецслужб".
Анастасия Курилова
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