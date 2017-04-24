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Детали

Свою зарплату отрабатывают


19.04.2017 12:03:40

Во вторник, 18 апреля, глава российского МИДа Сергей Лавров в Сухуме примет участие в торжественном открытии посольства России в Абхазии. В Грузии уже назвали визит провокацией и попыткой узаконить насильственное изменение границ суверенного государства.

Грузия, Парламентская ассамблея Совета Европы, США и Еврокомиссия по-прежнему еще рассматривают Абхазию как территорию грузинского государства, фактически оккупированную Россией.

Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал визит Сергея Лаврова в Сухум «нарушением суверенитета Грузии».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, в свою очередь, заявил, что Тбилиси «призывает Россию к конструктивному диалогу и выражает готовность к рассмотрению любых вопросов в дипломатическом пространстве».

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин не увидел катастрофы в произошедшем обострении отношений Москвы и Тбилиси. «Это нормальная реакция, им ведь положено возмущаться, поскольку они считают Абхазию своей территорией», – сказал эксперт.

По его словам, было бы странно, если бы представители грузинской стороны оставили визит Сергея Лаврова без реакции. «Тогда был бы логичным вопрос – а для чего они вообще зарплату получают? Пусть отрабатывают! После обмена заявлениями никакого дальнейшего обострения не последует», – заключил Жарихин.

Политолог Олег Иванов также полагает, что заявления грузинской стороны не являются чем-то из ряда вон выходящим. «Например, можно вспомнить реакцию украинских властей, когда кто-либо из официальных лиц посещает Крым без их разрешения, или реакцию Токио на поездки российских представителей на Курильские острова», – напомнил Иванов.

Он также подчеркнул, что Абхазия до сих пор не признана большинством стран мира. «Однако в словосочетании „непризнанное государство“ ключевым является именно слово „государство“. Де-факто Абхазия является территорией, обладающей внешним и внутренним суверенитетом, с собственными органами государственной власти и нормативной правовой базой. Это уже давно не часть Грузии, как бы последняя ни пыталась с этим спорить. Россия же, наряду с еще несколькими государствами, официально признала независимость Абхазии, является гарантом ее безопасности, поэтому вопросы размещения на ее территории российского представительства не должны касаться Грузии», – резюмировал эксперт.

Как заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, возмущение Грузии сегодня «носит абсолютно формальный характер». «Грузия прекрасно понимает, что окончательно потеряла Абхазию и не сможет вернуть контроль над ней хотя бы потому, что абхазы категорически против этого. На сегодняшний день Грузия и Абхазия – это два самостоятельных государственных образования, из этого и надо исходить», – пояснил Брутер.

Он напомнил, что Россия признает Абхазию как независимое государство. «Именно поэтому в визите Сергея Лаврова в Сухум нет ничего странного и провокационного», – заключил собеседник агентства.

Михаил Белый

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