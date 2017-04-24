Камиль Самигуллин безальтернативно и единогласно избран на второй срок

19.04.2017 11:44:53

Сегодня в "Корстоне" на седьмом съезде Духовного управления мусульман РТ более 1 200 имамов со всего Татарстана избрали Камиля Самигуллина председателем ДУМ РТ на второй четырехлетний срок. Иных вариантов у них и не было — напомним, февральский пленум муфтията зарегистрировал лишь одного претендента на эту должность. Подробнее, как проходил съезд, — в репортаже.

Впервые в истории проведения съездов ДУМ РТ число своих делегатов каждый мухтасибат определял самостоятельно, без каких-либо ограничительных квот. В результате на курултай прибыло более 1 200 человек — как сказал в своем выступлении Самигуллин, "в таком большом составе мы еще не собирались, но в будущем, надеюсь, так будет всегда".

Поддержать кандидатуру 32-летнего муфтия на съезд приехал президент Татарстана, а с ним многочисленные випы, среди которых был бодрый и сияющий Камиль Исхаков, курирующий нынче строительство и наполнение содержанием Болгарской исламской академии, и куда более задумчивый вице-премьер Марат Ахметов. Но прежде чем пройти в Бальный зал "Корстона", Рустам Минниханов обошел в фойе своеобразную выставку достижений муфтиятского хозяйства — несколько столов, на которых с книгами и календарями соседствовали корзины халяльных колбас и конфет. Ни у одного из них он, впрочем, не задержался, что понятно: после его напутственных слов на съезде планировалось немедленное отбытие в Госсовет, где президенту предстояло уже полноценно презентовать премьера правительства РТ.

Сам съезд стартовал после того, как в зал вошли президент РТ, который пожелал всем здоровья на татарском и поздоровался традиционным мусульманским приветствием — "Ассаляму алейкум". Когда из первого ряда послышались слова такбира: "Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха иллаху вахдаху ля шарика лях", все делегаты встали и стали повторять слова.

Что интересно, в президиуме не было ни заместителей муфтия, которые сегодня должны были сложить полномочия, ни известных мухтасибов. К слову, Камиль Самигуллин решил в этот раз полностью обновить свою команду, поэтому ни Рустам Батров, ни Рустем Хайруллин, ни Ильдар Баязитов должность заместителей не сохранили.

Из значимых духовных фигур в президиуме был уже многие годы бессменный и устраивающий всех трех предыдущих муфтиев главный кади Татарстана Джалиль Фазлыев, рядом примостился его земляк — вице-премьер — глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов. Джалиль-хазрат напомнил, что любое собрание должно начинаться с чтения Корана, без него, как известно, у мероприятия не будет благодати. Почетную миссию по чтению слова Аллаха поручили Габдельхамиту Зиннатуллину, которые долгие годы возглавляет мухтасибат Зеленодольского района, а на выборах Илдуса Файзова был одним из технических претендентов на должность муфтия. После красивого чтения Габдельхамит-хазрат попросил всего наилучшего как для жителей республики и верующих, так и для руководства республики.

В своем мини-выступлении глава Татарстана сдержанно хвалил Самигуллина, который в отчетные четыре года "рос и развивался", внося вместе с муфтиятом свой посильный вклад в спокойствие, наблюдаемое, "слава Аллаху", в республике. Регион в долгу не остается, создавая все условия для верующих, — здесь президент упомянул "красиво возвышающийся" комплекс Галеевской мечети и, конечно, Болгарскую исламскую академию. В конце концов, Минниханов недвусмысленно заявил: "Если вы сегодня доверите Камилю-хазрату пост муфтия, мы будем оказывать ему всестороннюю поддержку". Главе республики даже поаплодировали — это, несмотря на то, что хлопанье в ладоши в исламе вроде бы запрещено (больше, во всяком случае, сегодня не хлопали никому, что и понятно, ведь, как говорил ректор РИУ Рафик Мухаметшин, от хлопков рождаются шайтаны).

Камиль Самигуллин, выступая с программной речью, понемногу затронул все — и противодействие экстремизму, и систему образования, и обеспечение "канонического единства" деятельности всех мусульманских религиозных организаций Татарстана, и хадж. Интереснее всего муфтий прокомментировал свою работу в вопросе развития халяль-индустрии, которую дискредитируют сертифицирующие организации, готовые выдавать свидетельства "даже на пиво" (в отличие от строгого Комитета по стандартам "Халяль" ДУМ РТ). Кроме того, муфтия не устраивает неосторожное обращение журналистов с печатным словом, особенно когда последние связывают причины бытовых конфликтов с религиозной принадлежностью их участников. Бороться с этим он предложил введением "стандартов освещения событий этноконфессиональной тематики в СМИ". В очередной раз муфтий посетовал и на отсутствие федерального мусульманского телевизионного канала. Наконец, Самигуллин призвал повышать авторитет имамов в обществе — для этого, по его словам, следует сообща защищать их интересы, для чего необходимо даже внедрение в практику работы мусульманских организаций (здесь докладчик перешел на русский) "корпоративной солидарности".

Делегаты единодушно утвердили как доклад, так и кандидатуру самого муфтия на новый четырехлетний срок. Затем крайне дисциплинированный зал (делегаты как будто принципиально не обсуждали происходящее между собой) выслушал главного казыя РТ, имам-мухтасиба Балтасинского района Джалиля Фазлыева — претендента на должность главного казыя РТ на новый срок. Фазлыев ставил в пример реально существующих имамов, у которых в число прихожан не входят всего 25 процентов населения территории ("а не 75 процентов, как у нас обычно"), а также говорил о необходимости сосредоточиться на задаче сохранения семей. Ответил он заочно и неназванному академику, который однажды попенял докладчику, что мечетей-де у нас построено много, — а вот дети в них не ходят: "У нас детей не то что в мечетях — их в школах-то мало. Вот из-за чего сердце болит".

После избрания Фазлыева Камиль-хазрат внес на утверждение и кандидатуру своего первого заместителя. Предсказуемо ею оказался не Рустам Батров, позиции которого на этой должности пошатнулись достаточно давно. Еще в феврале этого года, когда прошел пленум ДУМ, стало ясно, что Батров уйдет (на съезде он, к слову, присутствовал). Эта ситуация сегодня, естественно, не обсуждалась; делегаты просто проголосовали за предложенного Рустема Валиуллина — конечно, единогласно. Последний, до сего момента работавший казыем северо-западного региона РТ и имам-мухтасибом Советского района Казани, представил политически выдержанное видение своей будущей работы в муфтияте. Запомнился, в частности, его призыв к воспитанию паствы в любви к Отечеству с подкреплением этого тезиса цитатой из хадиса пророка Мухаммеда.

Рустем Шакиров

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.