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Рубрика / Политика

Российские контакты с Абхазией и Южной Осетией не нуждаются в одобрении Грузии


18.04.2017 17:36:08

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Российские контакты с Абхазией и Южной Осетией не нуждаются в одобрении со стороны Грузии. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы признали независимость Абхазии и Южной Осетии. С этого момента мы не должны спрашивать у Грузии, что она думает по этому поводу. Министр иностранных дел Сергей Лавров едет в Абхазию, чтобы открыть новое российское посольство. И, безусловно, он, как и любой другой государственный деятель России, не будет спрашивать у Грузии, может он туда ехать или нет», — подчеркнул депутат.

К.Затулин назвал «всплеск эмоций» вокруг поездки Лаврова в Абхазию «попыткой использовать любой PR-повод для привлечения внимания к той проблеме, которую в Грузии считают очень важной». «При этом они продолжают дезинформировать общественное мнение во всем мире о существе проблемы. А она заключается в том, что после распада СССР Грузия не нашла общего языка с автономиями в своем составе. И те роковые решения, которые были приняты в той Грузии, заложили основы для ее расхождения с Абхазией и Южной Осетией», — отметил депутат.

По мнению К.Затулина, «то, что это именно родовая травма грузинской независимости, было подтверждено в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию, и началась война, которая привела к признанию Южной Осетии и Абхазии Россией».

«Грузия, безусловно, очень болезненно относится к контактам России с Абхазией и Южной Осетией. Но за 20 с лишним лет, прошедших с момента конфликта, который был развязан грузинской стороной, пора бы уже привыкнуть к мысли, что Россия проводит самостоятельную линию на Кавказе и будет развивать с этими республиками отношения так, как считает нужным», — заключил К.Затулин.

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