Владимир Жарихин: вступление в ЕЭАС оказалось выгодным для Армении

18.04.2017 17:29:08

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Главным индикатором позитивных изменений оказалась статистика внешней и взаимной торговли за январь-февраль этого года, которая продемонстрировала ее резкий рост. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), лидером по темпам роста оказалась Армения, внутрисоюзная торговля которой выросла сразу в полтора раза (на 52,8%). Второе место по этому показателю занял Казахстан (42,6%), за которым следуют Беларусь (41,7%), Россия (30,9%) и Кыргызстан (8,6%).

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, несмотря на постоянные прогнозы о том, что ЕАЭС – структура неэффективная и в скором времени прекратит свое существование, это объединение продолжает развиваться на пользу всем его участникам.

"Когда упали таможенные барьеры, Армении, легче стало продавать свою продукцию, во-вторых, все-таки здесь еще есть эффект девальвации рубля... Но все равно это показывает, сколько бы не говорила оппозиция, это оказалось очень выгодно для Армении. Статистика это подтверждает", – сказал Жарикин на радио Sputnik.

Кроме того, отметил эксперт, наблюдается постепенный рост товарооборота в несырьевых отраслях, что также позитивно сказывается на развитии ЕАЭС.

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