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Детали
Константин Затулин: Россия может ввести ответные меры при ограничении США работы российских СМИ
|18.04.2017 17:20:54
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Если США будут законодательно ставить барьеры для работы российских СМИ, Россия будет вправе вводить ответные ограничения и в адрес американских СМИ, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
"Если они (США) нам законодательным путем ставят барьеры на пути распространения информации, невзирая на свои собственные права и свободы, в этом случае и мы имеем все основания, чтобы ограничивать соответствующие государственные и полугосударственные радиостанции, телевидение, СМИ Запада и США в том, чтобы они свободно действовали на нашей территории", — заявил Затулин в ходе заседания комитета ГД по информационной политике.
По словам депутата, США пытается выстроить стену на виртуальной границе с Россией, потому что "США не могут выносить никакую критику в свой адрес, никакое иное мнение кроме своего".