Константин Затулин: Россия может ввести ответные меры при ограничении США работы российских СМИ

18.04.2017 17:20:54

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Если США будут законодательно ставить барьеры для работы российских СМИ, Россия будет вправе вводить ответные ограничения и в адрес американских СМИ, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

"Если они (США) нам законодательным путем ставят барьеры на пути распространения информации, невзирая на свои собственные права и свободы, в этом случае и мы имеем все основания, чтобы ограничивать соответствующие государственные и полугосударственные радиостанции, телевидение, СМИ Запада и США в том, чтобы они свободно действовали на нашей территории", — заявил Затулин в ходе заседания комитета ГД по информационной политике.

По словам депутата, США пытается выстроить стену на виртуальной границе с Россией, потому что "США не могут выносить никакую критику в свой адрес, никакое иное мнение кроме своего".

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