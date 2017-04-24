Молдова стала наблюдателем в Евразийском экономическом союзе

18.04.2017 15:41:51

Сергей Яковлевич Лавренов Заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук.

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Заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук.

14 апреля, в ходе заседания Высшего совета Евразийского экономического совета, проходившем в Бишкеке, Молдова получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Напомним, что договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана и вступил в силу 1 января 2015 года. Государствами-членами Союза являются Армения (со 2 января 2015 г.), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 г.) и Россия. В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.

Статус наблюдателя даёт возможность представителям государства-наблюдателя присутствовать на заседаниях органов Союза, получать принимаемые органами Союза документы, не носящими конфиденциального характера. При этом данный статус не даёт права участвовать в принятии решений. При этом, государство, получившее статус государства-наблюдателя при Союзе, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам Союза и государств-членов, объекту и целям Договора о Союзе.

Комментируя событие, президент Молдовы И. Додон назвал его «историческим днем для Молдовы», поскольку «этого ждали большинство граждан нашей страны, это обещали и добивались много политических лидеров и партий в течение многих лет». Получение Молдовой статуса наблюдателя при ЕАЭС стало выполнением одного из предвыборных обещаний И. Додона, неоднократно заявлявшего, что сотрудничество с Евразийским экономическим союзом станет одним из приоритетов его политики. Необходимо отметить, что Додон, с момента избрания его президентом, последовательно двигался в этом направлении. Принятию Молдовы в качестве наблюдателя в ЕАЭС предшествовали две встречи (в январе и марте 2017 г.) с президентом РФ В. В. Путиным и подписание 3 апреля Меморандума о сотрудничестве с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисяном.

И. Додон в своих публичных выступлениях неоднократно обосновывал преимущества (с экономической точки зрения), которые Молдова могла бы прибрести от сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. В частности, накануне поездки в Бишкек И. Додон заявил, что по прогнозу Евразийской экономической комиссии, потребность в импорте плодов и ягод стран ЕАЭС в 2020 г. оценивается в размере более 2,2 млн. т, в том числе яблок и груш — около 1,5 млн. т., что открывает «окно» возможностей для экспорта молдавской агропродовольственной продукции Однако только этим, по мнению Додона, сотрудничество не должно ограничиться. Необходимо развивать промышленную кооперацию, наладить тесное взаимодействие в сфере новых технологий и инноваций, цифровой экономики, установить и развивать финансово-инвестиционное сотрудничество и т. д.

Означают ли последние события, что Молдова сделала однозначный поворот в сторону евразийской интеграции? Утверждать подобное преждевременно. Правящий класс Молдовы, представленный правительством, возглавляемый П. Филипом, и парламентом, где большинство депутатов не являются сторонниками президента, в своей публичной риторике не только продолжают подтверждать верность избранному евроинтеграционному курсу, но и, по «горячим» следам, дезавуируют любое из проевразийских заявлений или действий президента. Как только Додон подписал Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией, сразу последовало заявление П. Филипа о том, что парламент и правительство аннулируют это соглашение. Реагируя на готовящееся подписание меморандума с ЕАЭС, П. Филип вновь заявил, что этот документ «не будет ратифицирован парламентом и не может иметь никаких юридических последствий».

Если Додон акцентирует внимание на потенциале развития отношений с ЕАЭС, то проевропейское правительство Молдовы, без устали, рекламирует, по большей части, мнимые достижения, приобретенные в ходе реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Если верить официальным данным, то ВВП в Молдове в 2016 г. вырос на 4.1% по сравнению с 2015 г. В истекшем году вернулся к положительной динамике также экспорт Молдовы в страны ЕС, превысив на 6,9% уровень 2014 г. Однако это лишь в незначительной степени позволило компенсировать потерю восточных рынков. Как бы там ни было, на сегодняшний день Европейский Союз является основным торговым партнером Молдовы (с долей около 65% в общем объеме экспорта и 50% — в общем объеме импорта). Особенно активно развиваются торгово-экономические отношения с Румынией, прежде всего, в сфере энергетики, где реализуются совместные проекты ориентированные на взаимоподключение газовых и электроэнергетических систем двух стран с тем, чтобы снизить энергетическую зависимость Молдовы от России и Приднестровья.

Кишинев, нужно отдать должное, пытается энергично искать и другие рынки сбыта для своей продукции. Заметным событием в экономической повестке дня Молдовы может стать планируемое в мае этого года подписание Меморандума о взаимопонимании в завершении технико-экономического обоснования (ТЭО) свободной торговли между Молдовой и Китаем.

Что касается отношений с Россией, то Филип, олицетворяя позицию политического класса Молдовы, предпочитает говорить о восстановлении не прежнего стратегического партнерства, а торгово-экономических отношений, развитию которых якобы не должно мешать стремление Молдовы к более тесному сотрудничеству с ЕС, НАТО и ГУАМ. В настоящее время основная доля молдавского импорта на российский рынок приходится на фрукты (виноград, сливы и яблоки), вино, одежду и обувь и промышленные насосы.

Россия, в свою очередь, экспортирует в Молдавию нефть и газ, продукты питания, удобрения и различное промышленное оборудование. Необходимо отметить, что молдавская энергетика практически полностью зависит от поставок российского газа. В 2016 г. «Газпром» поставил в республику порядка 3 млрд куб. м газа (столько же, сколько в предыдущие годы).

Из стран СНГ, кроме России, Молдова в последнее время стремится развивать экономические отношения также с Беларусью. В Молдове действует несколько совместных сборочных производств, в том числе троллейбусов «Белкоммунмаш», тракторов «Беларусь-921». Реализуется также совместный проект по розливу коньяка «Золотой аист», игристых вин АО «Крикова» и др.

В целом, это привело к увеличению объема молдавского экспорта в страны СНГ в первые месяцы текущего года. Еслимолдавский экспорт в страны Евросоюза в январе-феврале 2017 г., в сравнении с тем же периодом 2016 г., увеличился на 24,7%, то поставки молдавских товаров в страны СНГ выросли на 26,5%.

Таким образом, курс, взятый И. Додоном на дальнейшее сближение с ЕАЭС и, в особенности с Россией, не только отвечает экономическим интересам республики, но и уже приносит реальные плоды. Во время встречи с В. В. Путиным в марте Додон поставил вопрос об отмене таможенных пошлин на ввоз в Россию нескольких видов продукции. Выступая в тот же день на форуме «Деловой России», Додон прокомментировал это следующим образом: «Мы вернули предприятия на рынок России, но таможенные пошлины, которые существуют на товары АПК, делают наши товары менее конкурентоспособными. Мы добиваемся аннулирования таможенных пошлин, как минимум на данном этапе, по четырем товарным позициям — виноделие, фрукты, овощи и консервы».

Другой важнейшей задачей для Молдовы является решение проблемы с пребыванием молдавских мигрантов в России. На российской территории в настоящее время находятся от 700 тыс. до 1 млн мигрантов из Молдавии. Примерно у 250 тыс. мигрантов есть те или иные нарушения норм временного пребывания в России, что дает формальное основание для их депортации. Однако, согласно достигнутым договоренностям президентов России и Молдовы, их пребывание в России будет легализовано (при отсутствии серьезных правонарушений). 24 марта российские власти приняли решение о продлении срока миграционной амнистии для граждан Молдовы до 12 мая. Таким образом Россия в очередной раз продемонстрировала жест доброй воли относительно Молдовы, рассчитывая на развитие двусторонних отношений. Интрига текущего момента, однако, заключается в том, насколько Додону удастся продвинуться в сторону сближения с ЕАЭС и Россией, что предполагает принятие принципиальных решений относительно Соглашения об ассоциации с ЕС, или, как минимум, организации трехсторонних (ЕС-Молдова-ЕАЭС) переговоров.

Поскольку до последнего времени молдавский президент неоднократно подчеркивал необходимость поддержания взаимовыгодных отношений как с Востоком, так и с Западом, это, по всей видимости, исключает возможность существенного пересмотра, а тем более, денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС. Даже если бы у Додона и были такие далеко идущие намерения, проевропейская правящая коалиция постарается не допустить смены внешнеполитического курса страны. Единственная гипотетическая возможность для подобного переформатирования может появиться в том случае, если очередные выборы в парламент (которые должны состояться в ноябре 2018 г.) приведут к формированию здесь пропрезидентского большинства. Однако проевропейские партии, несмотря на низкий рейтинг, стремятся не допустить подобного развития событий, игнорируя нелицеприятные для них опросы общественного мнения. На это, в частности, нацелен план Демократической партии по переводу избирательной системы на голосование по одномандатным округам, что позволит ей гарантированно провести в парламент значительную часть «контролируемых» депутатов. Инициированный И. Додоном референдум, запланированный на 24 сентября, вряд ли сможет что-либо изменить в сложившейся ситуации. Хотя один из вопросов, выносимых на референдум, предполагает, наделение президента дополнительными полномочиями для роспуска парламента, даже в случае народной поддержки (а в настоящее время число сторонников евразийской интеграции превышает, пусть ненамного, оппонентов этого внешнеполитического вектора) итоги референдума могут быть проигнорированы правящим классом, поскольку тот будет носить консультативный характер.

Это означает, что Молдова, в ближайшем будущем, будет пытаться усидеть на двух стульях: сохранить торговые отношения с Евросоюзом и вернуться на восточные рынки. Однако неустойчивость такого двусмысленного положения, вряд ли, можно сохраняться длительное время, как и двоевластие, фактически установившееся в стране.

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