Президент Молдавии предложил Приднестровью места в парламенте

18.04.2017 14:09:38

Президент Молдавии Игорь Додон внес в парламент законодательную инициативу по переходу к смешанной избирательной системе. По предложению главы государства 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 — по одномандатным округам.

Поясняя свою инициативу, Додон сообщил, что делает это, для того чтобы «противостоять планам властей по утверждению одномандатной системы голосования». «Инициатива демократов — провокация для демократической системы нашей страны», — заявил президент.

Также, согласно его предложению, в избранном по смешанной системе парламенте 25 депутатов должны будут представлять диаспору и Приднестровье. «Решил выступить с предложением о создании смешанной избирательной системы в Молдавии. При этом 25% избирательных округов должны быть предоставлены диаспоре и Приднестровью», — заявил Додон.

Кроме того, лидер Молдавии планирует увеличить число избирательных участков за рубежом. В России, по его мнению, должны быть открыть минимум 150 избирательных участков, а в Италии — не менее 40.

Игорь Додон подчеркнул, что «голосование в Приднестровье должно проходить на избирательных участках, открытых в населенных пунктах, подконтрольных конституционным властями Молдавии».

«Считаем, что представители Приднестровья должны быть представлены в парламенте республики. Голосование для диаспоры должно проходить в два дня», — добавил политик.

При этом фракция ДПМ уже готова поставить на голосование законопроект о введении одномандатной системы голосования, зарегистрированный в парламенте несколько недель назад, проект закона набрал уже около 60 голосов.

Однако пять оппозиционных партий подписали заявление о недопущении изменения действующей избирательной системы республики. Это Либерал-демократическая партия и Партия коммунистов, а также внепарламентские «Наша партия», партия «Платформа DA» и партия «Действие и солидарность».

Примечательно, что президентская партия — партия социалистов — отказалась поддержать коллег по протестному движению.

В свою очередь оппозиция пригрозила массовыми акциями протеста, если власти не откажутся от планов по изменению избирательной системы. «Мы требуем незамедлительного отзыва законопроекта об изменении избирательной системы и организации парламентских выборов по действующей пропорциональной системе на основе партийных списков», — говорится в тексте документа.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду объявил, что закон будет принят в окончательном чтении только после положительного заключения Венецианской комиссии.

Ранее, 7 марта Демпартия Молдавии во главе с Владимиром Плахотнюком инициировала законопроект об изменении Кодекса о выборах и введения мажоритарной системы выборов в парламент взамен действующей с 1993 года пропорциональной системы.

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