Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Рубрика / Политика
Грузия включилась в "игру"
|18.04.2017 14:00:41
Власти Грузии раскритиковали визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию, назвав его "нарушением принципа территориальной целостности" страны.
Лавров посетит Абхазию с двухдневным рабочим визитом. Дипломат примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий российского посольства, а 19 апреля в Сухуме проведет переговоры с президентом Раулем Хаджимбой и главой МИД республики Дауром Кове.
Последний раз российский министр приезжал в Сухум шесть лет назад, в апреле 2011 года.
"Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии", – говорится в заявлении МИД Грузии.
Президент страны Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество отреагировать на визит Лаврова, однако выразил готовность Тбилиси рассматривать любые вопросы в дипломатической ключе.
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что заявления грузинской стороны необходимо рассматривать с двух сторон.
"С одной стороны, подобное заявление со стороны Грузии – это обычная дипломатическая практика. Так сложилось, что Грузия не признает независимость Абхазии, и любые действия со стороны стран, признающих Абхазию независимым государством, осуждает и подвергает обструкции. С другой стороны, в подобных случаях следует обращать внимание на риторику. А риторика здесь достаточно агрессивная: "посягательство на суверенитет", "нарушение норм международного права". С чего бы это? Если учесть, что Сергей Лавров уже не первый раз посещает Абхазию…", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.
По его мнению, Грузия пытается включиться в "игру" и выставить себя "обиженной Россией" страной.
"Я думаю, что интерес к проблеме Абхазии и Южной Осетии в мировом сообществе сейчас снизился, и Грузия, используя подобную риторику, привлекает внимание к той проблематике, которая является для нее актуальной. Кроме того, так как в определенных кругах принято сейчас говорить о России как об "агрессоре", мне кажется, в данном случае грузинские первые лица включились в эту игру, чтобы и себя выставить в качестве страны, "обиженной Россией". В целом, я думаю, на отношениях с Грузией эта поездка никак не скажется, но вызовет ряд вот таких дипломатического рода провокаций", – считает политолог.
Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости в августе 2008 года, после вооруженной агрессии со стороны Грузии. Москва признала суверенитет обеих республик, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
Представители нового грузинского правительства, которое пришло к власти в октябре 2012 года, неоднократно говорили о стремлении нормализовать отношения с Россией, называя это одним из главных приоритетов своей внешней политики.
Другие материалы по теме
Поездку Лаврова в Сухум связали с парламентскими выборами в Абхазии
|
Предстоящая смена посла, знакомство с новым спикером парламента и ситуацией после внутриполитического конфликта в Абхазии были целями визита главы МИД России Сергея Лаврова в Сухум, считает российский политолог Константин Затулин.
Лавров: Москва бы приветствовала сотрудничество ОДКБ с Абхазией
|
Эксперты объяснили причины обострения российско-грузинских отношений
Российские контакты с Абхазией и Южной Осетией не нуждаются в одобрении Грузии
|
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Президент Грузии обвинил Лаврова в нарушении международного права
Константин Затулин поздравил посла России в Абхазии с открытием нового здания посольства в Сухуме
Константин Затулин поздравил Анатолия Бибилова с избранием на пост Президента Республики Южная Осетия
Южная Осетия может сменить название
|
Республику хотят переименовать в Аланию
Выборы в Южной Осетии: новые люди и вектор на воссоединение осетинского народа
|
В понедельник стало известно, что, по предварительным данным ЦИК, в первом туре побеждает оппонент действующей власти, лидер партии "Единая Осетия" Анатолий Бибилов
Президент Грузии сравнил выборы в Южной Осетии с Крымской весной