Грузия включилась в "игру"

18.04.2017 14:00:41

Власти Грузии раскритиковали визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию, назвав его "нарушением принципа территориальной целостности" страны.

Лавров посетит Абхазию с двухдневным рабочим визитом. Дипломат примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий российского посольства, а 19 апреля в Сухуме проведет переговоры с президентом Раулем Хаджимбой и главой МИД республики Дауром Кове.

Последний раз российский министр приезжал в Сухум шесть лет назад, в апреле 2011 года.

"Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии", – говорится в заявлении МИД Грузии.

Президент страны Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество отреагировать на визит Лаврова, однако выразил готовность Тбилиси рассматривать любые вопросы в дипломатической ключе.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что заявления грузинской стороны необходимо рассматривать с двух сторон.

"С одной стороны, подобное заявление со стороны Грузии – это обычная дипломатическая практика. Так сложилось, что Грузия не признает независимость Абхазии, и любые действия со стороны стран, признающих Абхазию независимым государством, осуждает и подвергает обструкции. С другой стороны, в подобных случаях следует обращать внимание на риторику. А риторика здесь достаточно агрессивная: "посягательство на суверенитет", "нарушение норм международного права". С чего бы это? Если учесть, что Сергей Лавров уже не первый раз посещает Абхазию…", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Грузия пытается включиться в "игру" и выставить себя "обиженной Россией" страной.

"Я думаю, что интерес к проблеме Абхазии и Южной Осетии в мировом сообществе сейчас снизился, и Грузия, используя подобную риторику, привлекает внимание к той проблематике, которая является для нее актуальной. Кроме того, так как в определенных кругах принято сейчас говорить о России как об "агрессоре", мне кажется, в данном случае грузинские первые лица включились в эту игру, чтобы и себя выставить в качестве страны, "обиженной Россией". В целом, я думаю, на отношениях с Грузией эта поездка никак не скажется, но вызовет ряд вот таких дипломатического рода провокаций", – считает политолог.

Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости в августе 2008 года, после вооруженной агрессии со стороны Грузии. Москва признала суверенитет обеих республик, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Представители нового грузинского правительства, которое пришло к власти в октябре 2012 года, неоднократно говорили о стремлении нормализовать отношения с Россией, называя это одним из главных приоритетов своей внешней политики.

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