Президент Грузии обвинил Лаврова в нарушении международного права

18.04.2017 13:53:59

Начинающийся во вторник двухдневный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию ожидаемо вызвал морю эмоций в Тбилиси. Причем диапазон заявлений со стороны грузинских властей оказался крайне широким. От обвинений Москвы в нарушении "территориальной целостности" до примирительных призывов к конструктивному диалогу.

Как известно, последний раз Лавров гостил в Сухуме в апреле 2011 года. И вот сегодня новый визит. Российский министр, как ожидается, примет в Абхазии участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России. А завтра в Сухуме пройдут его переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой МИД республики Дауром Кове.

В Тбилиси в ответ, конечно же, и не собирались молчать. Первым утром во вторник отреагировал грузинский МИД. "Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в распространенном заявлении.

Чуть менее эмоциональным постарался выглядеть президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он заявил, что Тбилиси "призывает Россию к конструктивному диалогу и выражает готовность к рассмотрению любых вопросов в дипломатическом пространстве". Тем не менее, Маргвелашвили не стал скрывать, что крайне встревожен действиями российской стороны. По его мнению, визит представителя иностранного государства в Грузию и функционирование любого представительства на территории страны возможно только с согласия властей Грузии.

"В противном случае подобные действия являются грубым нарушением законодательства Грузии и международного права", - подытожил грузинский президент. При этом он потребовал от международного сообщества "твердо осудить так называемую "политику привилегированных интересов" РФ и воспрепятствовать очередному посягательству на суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах страны".

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