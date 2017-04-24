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Детали
Владимир Жарихин: Молдова уже одной ногой в Евразийском Союзе
|18.04.2017 13:44:39
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Одним из знаковых решений прошедшего на минувшей неделе в Бишкеке саммита Евразийского Экономического Союза стало предоставление Молдове статуса страны-наблюдателя. Ранее ни одна из стран, такого статуса так быстро не получала.
Является ли Молдова кандидатом на вступление в ЕврАзЭС, либо статус наблюдателя предоставит лишь время на раздумье для республики?
Когда республика сможет вступить в ЕврАзЭС, и удастся ли это сделать вообще?
Ответы на эти вопросы в эфире радио Sputnik дал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:
"С получением статуса наблюдателя Молдова уже одной ногой находится в Евразийском Экономическим Союзе. Ведь у Молдовы есть две ноги. Одна из них – это президентская власть, другая – парламентское большинство, которое сегодня глядит в совершенно другую сторону. Поэтому ожидать изменение статуса Молдовы в ЕврАзЭС с "наблюдателя" на "постоянного члена" можно только после очередных парламентских выборов", – резюмировал эксперт.
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