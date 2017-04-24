Будущее Казахстана после Назарбаева

18.04.2017 13:23:27

Казахстан – это официально дружественное современной России государство, где русское население выдавливают, русские города переименовывают и делают даже в одном из них свою столицу. На исконные русские земли Южной Сибири переселяют казахов из других стран и регионов, способствуя этническому замещению населения. Эта наш священный партнер, союзник и брат, где русское население за 25 лет искусственно уменьшилось властями с 40% до 20% политикой откровенной дискриминации.

Во главе этого постсоветского лимитрофа все годы независимости стоит «главный архитектор евразийской интеграции», мудрый солнцеликий вождь - Нурсултан Назарбаев. С его именем некоторые вообще связывают казахстанскую государственность, без которого она, дескать, невозможна. Многие люди не хотят даже представлять, что же будет после него, воспринимая эти обсуждения как какие-то личные оскорбления. Боятся этого потому, так как в стране отсутствуют традиции передачи власти и может произойти все что угодно, даже коллапс, война и развал. Но, как говорится, под луной ничто не вечно. Что же начнется в Казахстане после внезапного ухода лидера казахстанской нации с политического Олимпа - из-за возраста, болезни или простого ельциновского: «я устал, я ухожу»? Рассмотрим несколько сценариев.

1. Спокойный и благоприятный сценарий

Нет сомнения, что в Казахстане уже несколько лет готовятся к возможной смене власти. Скорее всего, там на самом верху есть несколько разработанных планов дальнейших действий на все случаи жизни (и смерти). Но не всегда, конечно, все идет по заранее выверенному замыслу, так что возможны различные непредвиденные обстоятельства и отклонения.

Возможно, уже сейчас есть согласованный Назарбаевым преемник, может даже родственник, который если что готов единолично встать на вершину власти в стране при поддержке политической элиты, которая образовалась, мозолила глаза и доминировала в последние годы возле президента. Такой сценарий, по которому Назарбаев сам представит своего преемника, сделает переход власти самым безболезненным для Казахстана, так как, по сути, продолжится курс предшественника и ничего особо не изменится.

С Россией тоже останутся все связи, которые есть сейчас, будут выполняться все договоренности и даже евразийская интеграция. Новый президент встретится с Владимиром Владимировичем, с улыбкой пожмет ему руку на камеры, обсудит какое-нибудь очередное списание долгов, абсолютно никак не затрагивая проблемы русского и другого русскоязычного населения. Попытки сепаратизма и даже разговоры об этом этнических русских Южной Сибири, уйгуров, узбеков - быстро пресекаются силовыми методами, все это быстро тухнет, ведь страна такая же, как раньше, чего мутить-то? На главных площадях всех населенных пунктов со временем ставятся памятники великому Нурсултану, плакаты с его цитатами. Города и улицы с пока еще русскими названиями переименовываются в честь «вечного отца нации». Все довольны - проблем нет.

2. Война элит

Если что-то пойдет не так и переговоры на самом верху казахстанского общества затянутся, не смогут сразу решить, кого же сделать номинальным лидером и как переделать собственность, есть шанс, что настанет период нестабильности. Он может быть достаточно долгим, с возможностью развала страны на несколько враждующих частей. С одной стороны, есть вероятность, что в «Биробиджане будет переворот» и к власти захотят прийти совсем не те, кто были у нее раньше. С другой стороны, каждая желающая подняться наверх новая группа политической элиты будет опираться на уже внешние силы, деньги и установки.

Сформируется несколько центров, способные выставить своего кандидата на роль президента Казахстана, начинается геополитика. Пророссийский, прозападный, прокитайский и какой-нибудь протурецкий центр станут вести между собой борьбу, которая быстро может не закончиться. А самое главное - победой совсем не тех, на кого первоначально все делали ставку. Зарубежные ставленники начинают борьбу между собой, из которой выходят два претендента. В итоге в результате грамотных действий кураторов за границей - обретается новый типа президент.

При выигрыше одной группы – другие уходят в оппозицию, всячески мешая победившей нормализовать ситуацию в стране, особенно в финансовой сфере. Более успешная сторона стремится избавиться от проигравшей, которая вставляет новой власти палки в колеса, начинаются посадки и бегство из страны олигархов и капитала. В это время из-за ухудшения экономической обстановки начинаются различные выступления и митинги на социальной почве. Увы, новый лидер не имеет влияния, чтобы объединить вокруг себя все государство, регионы прямо отказываются подчиняться этому человеку. Политический кризис обостряется, Казахстан начинает потихоньку сыпаться и скатываться в бездну. Марионетка для удержания своего трона может задействовать силовой сценарий, что закономерно выливается в эпическую гражданскую войну.

3. Регионализм и сепаратизм

В это же время в регионах, видя, что центральная власть ослабла, и во главе государства встал человек весьма посредственный, начинается настоящее веселье. Доминирует мнение, что новый человек и в подметки не годится бывшему богоподобному и солнцеликому. К слову, у казахов до сих пор не завершен процесс консолидации нации, поэтому до сих пор существуют большое количество племен и родов, которые при первом политическом шухере могут объявить себя отдельной нацией во главе с местным князьком. Тем более это как раз в казахских традициях. История знает много примеров, когда лишившиеся явного лидера они распадались на множества мелких ханств, которые активно враждовали между собой.

Например, адайцы, на западе страны, об этом уже не раз говорили. Особенно этот вариант возможен в областях богатых природными ресурсами, ведь региональная верхушка захочет прибыль от их продажи оставлять у себя в карманах. Могут вспомнить и древнее деление на жузы – исторически сложившиеся племенные объединения кочевников в прошлом. Противоречия могут развиться между старой (Алма-Ата) и новой (Астана) столицами. Вариантов много.

Деление казахских племен на жузы в далеком прошлом

Что касается этнического сепаратизма, то сейчас на территории Казахстана активно формируются две враждебных друг другу общности, которые возможно покажут себя во всей красе при смене национального лидера. Это русскоязычное население страны, объединенное вокруг русских (малороссы, белорусы, немцы, прочие здешние поляки) — люди, которые не хотят учить казахский язык, и собственно свидомые казахи, среди которых особенно выделяются мамбеты-националисты и прочие репатрианты-оралманы. «Шала-казахи» — русскоязычные и сильно обрусевшие казахи — стоят между двумя этими группами и относятся к происходящему по-разному. Есть и такие, кто целиком и полностью на стороне русского лагеря.

Процесс децентрализации и сепаратизма может быть остановлен грамотными действиями новых властей, которые должны для этого быстро и уже сейчас федерализировать страну, незамедлительно предоставив русскому населению автономию на своих исторических землях Южной Сибири, Семиречья, Рудного Алтая и землях уральских казаков. Что также уменьшит конфликтный потенциал в отношениях с региональными правителями, так как славянское население, при получении всех прав, будет союзником центра. Попытки силой подавить протест выльются в противостояние на этнической или региональной почве с неизбежным развалом Казахстана.

4. Исламизм и национализм

После Назарбаева, который весь период проводил мягкую казахизацию, могут каким-то способом прийти ребята, которые будут проводить ее насильственно и жестко. Казахские националисты главными врагами казахстанского государства объявят естественно русских и нашу имперскую политику в прошлом а-ля «отсталая Российская империя захватила высокоразвитую степную цивилизацию, а СССР не давал ей развиваться дальше», а сами заявят, что хотят в ЕС и НАТО, послав далеко и надолго путинское евразийство. Историю перепишут на свой лад с шокирующими вставками, на этническую территорию русских будут целенаправленно переселять миллионы казахов с юга. Русский язык перестанет быть государственным в стране - всех будут заставлять учить казахский, в том числе сдавать на нем экзамены в школах, общаться в государственных учреждениях и прочее. Короче, все по украинскому образцу с территориальными претензиями чуть ли не на всю Сибирь. В таком случае, по укросценарию будет происходить и развал страны.

Понятно, что противостояние в Казахстане между титульными и национальными меньшинствами может легко перейти в горячую фазу, если начнется волна агрессивной казахизации (об этом сами много говорят представители казахской элиты) или исламизации (эта опасность сохраняется во всех среднеазиатских республиках) — смотря какая сила попадет во власть. Происламистский вектор вряд ли сам зародится изнутри казахстанского общества из-за незначительного влияния религии на жизнь простых постсоветских казахов, но его могут использовать в политических целях, чтобы объединить регионально-племенные группы и разные мусульманские народы на базе религиозной идеологии. Скорее всего, навязывать извне радикальный ислам станут самые «передовые» страны исламского мира а-ля Саудовская Аравия или Турция, которая вдобавок будет насаждать еще и какой-нибудь дебильный пантюркизм.

В сухом остатке

На сегодняшний момент Нурсултан Назарбаев не собирается сдавать кому-то власть. Но когда он по естественным причинам перестанет занимать должность президента Казахстана - с высокой долей вероятности страна низвергнется в хаос, и этого боятся все. В государстве отсутствует политическая сила, способная быстро объединиться и взять на себя ответственность за урегулирование безвластия, экономического и политического кризиса, поэтому все политологи ожидают трэша.

Национальные меньшинства, даже некоторые казахи, очень недовольны внутренней и внешней политикой. Давайте говорить правду: а многие наши соотечественники - русские люди - оказавшиеся в Казахстане после развала СССР, являются гражданами этой страны только номинально. Ментально они по-прежнему ощущают себя жителями единой и неделимой России. Это не добавляет симпатизирующих идее дальнейшего существования независимого казахстанского государства. Поэтому будущее Казахстана без Назарбаева - более чем туманно и непредсказуемо.

Григорий Миронов

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