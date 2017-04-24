Украина и Молдова планирует взять Приднестровье в осаду

18.04.2017 12:37:00

Украина и Молдова планирует взять Приднестровье в осаду. Молдавские СМИ опубликовали информацию о планах Кишинева и Киева организовать совместный контроль вдоль всей границы нашей республики. В Тирасполе все это расценивают, как попытку установить тотальную блокаду и требуют обсуждения проблемы в рамках переговорного формата «5+2». Провести заседание в кратчайшие сроки - это твердая позиция Приднестровья и России и призыв ко всем участникам диалога. Но в ответ пока - тишина. Проблему совместного контроля на границе можно разрешить только в рамках политического диалога за столом переговоров. Другой альтернативы нет, - подчеркивают в министерстве иностранных дел.

Все опасения, которые неоднократно высказывали в Тирасполе, на днях подтвердились в Кишиневе. В Правительстве Молдовы сейчас рассматривают постановление об установлении совместного контроля на приднестровской границе. Документ вынесли на публичные консультации. Речь идет о появлении в скором будущем 13 молдавско-украинских пунктов пропуска на границе Приднестровья.

Виталий Глебов, председатель Общественной палаты ПМР: «Там же, понимаете, на пропускных пунктах можно придраться к чему угодно. Например, к заднему колесу и запасному колесу можно придраться. Это очень серьезный вопрос. Это же грузы. Это самая основа. Где-то чему-то не понравилось и стали на три-четыре дня. Мы же с вами по горючему имели ситуацию, когда горючего не было, и в Белоруссию его отправляли обратно. И тут они тоже могут так делать».

Чтобы обеспечить совместный контроль, молдавская сторона должна пополнить штат сотрудников таможенной службы на 241 человека. Таким образом, общая численность молдавской таможне возрастет с 1520 до 1761 человека, - пишут молдавские СМИ.

Виталий Игнатьев, министр иностранных дел ПМР: «Мы считаем это контрпродуктивным, считаем недопустимым такую форму контроля абсолютно. Тот факт, что теперь уже обнародованы, теперь уже в прессе находится информация о том, что прорабатывается возможность заключения договорённости относительно контроля по всему периоду приднестровско-украинской границы, лишь подтверждает позицию Приднестровья о том, что никакого отношения к экономике планы по совместному контролю не имеют. Это абсолютно политическое решение».

А еще на постах появится пограничная полиция Республики Молдова, которая является вооруженным формированием. Действия Кишинева и Киева несут прямую угрозу обострения конфликта, поскольку силовые структуры Приднестровья и Молдовы могут буквально столкнуться лицом к лицу.

Павел Кузнецов, председатель общественной организации инвалиды войны, защитники Приднестровья: «Провокацию со стороны Украины, их национальный батальон зачинят по счету раз. Они, молдаване, пограничники сами думают, куда они идут, ведь их туда отправляют, не дай Бог, конечно, чтобы так не было, но скорее всего в качестве священной жертвы. Они их там пристрелят пять-шесть человек и спишут на нас, что вот, пожалуйста, приднестровцы напали».

В частности, молдавские СМИ сообщают, что установление контроля на приднестровской границе планируется вводить поэтапно. Первый этап охватит только международные пункты пропуска. Он запланирован на сентябрь-октябрь этого года. После этого молдавские силовики должны появиться и на межгосударственных КПП. Подготовка к реализации данного одностороннего шага идет полным ходом.

Александр Дорня, пресс-секретарь МГБ ПМР: «Конкретно сейчас вы можете увидеть, что на территории пункта пропуска установлен вагончик, который специально приготовлен для нахождения в нём представителей молдавских таможенных служб. Сегодня, конкретно сейчас, там только украинская таможня».

Контрольный пропускной пункт «Кучурган» — это восточные ворота Приднестровья, - говорят специалисты. Через них проходит почти 75% приднестровского импорта. Это без учёта энергетики и газовой составляющей.

Виталий Нягу, председатель Государственного таможенного комитета ПМР: «Через данный пункт пропуска следуют практически все группы товаров. Это 90% импорта мяса и рыбы, около 67% лекарственных препаратов и около 70% макаронных и мучных изделий, естественно, если будет ограничен импорт этих товаров, мы предполагаем, что может возникнуть определенный дефицит».

По словам председателя государственного таможенного комитета, если начнет работать совместный контроль на КПП в «Кучурган», бюджет страны потеряет более 14 миллионов долларов из-за сокращения таможенных сборов. Кроме того, по словам специалистов, еще 300 тысяч долларов страна потеряет по акцизным сборам.

Сергей Оболоник, министр экономического развития ПМР: «Это опять же потери бюджета в виде пособий. Это потери доходной части в виде стоимости патентов, в виде налогов в целом. Весь этот комплекс потерь в виде как логистических, хозяйственных, так и бюджетных как раз составляет цифру 38 миллионов».

Сейчас даже сложно спрогнозировать, как скажется появление молдо-украинского поста в «Кучургане» на работе юридических лиц. Дело в том, что ни Молдова, ни Украина не дают чёткой информации на это счет.

Сергей Оболоник, министр экономического развития ПМР: «Да и вообще, рассматривать те условия, которые нам выдвигаются, наверное, просто-напросто неразумно, поскольку это блокада уже комплексная. Это уже вопрос суверенитета. Они этого и добиваются, загоняя малых предпринимателей, патентщиков, которых у нас более 20 тысяч человек, в поле Молдовы. Это огромная доля экономически активного населения Приднестровья».

Фактически под угрозу ставится малый бизнес. Без средств к существованию могут остаться более 50 тысяч человек. Дело в том, что в Приднестровье индивидуальные предприниматели вправе перемещать грузы без декларирования на сумму до 1 тысячи долларов. В Молдове предельная норма — 300 евро. И таких различных примеров в законодательствах стран на берегах Днестра множество.

Сергей Оболоник, министр экономического развития ПМР: «Нужно чётко понимать, что закрытие «Кучургана» не стоит республике 38 миллионов. Это лишь один из элементов экономического коллапса».

Согласно проекту постановления молдавского Правительства, для работы совместных таможенных пунктов на молдавско-украинской границе необходимо около 53,5 миллионов леев.

Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»: «В Молдове фактически руководит олигарх, держа свою креатуру нынешнего премьер-министра. Поэтому естественно они будут действовать, спевшись с Украиной во вред Приднестровью. Допускать там варианты, которые предлагает Кишинев и Киев абсолютно нельзя, идти на их реализацию».

В Приднестровье планы Молдовы и Украины по организации совместного контроля расценивают, как попытку установить тотальную блокаду республики. Сейчас приднестровские и российские дипломаты требуют обсуждения данной проблемы в рамках переговорного формата «5+2».

Вадим Красносельский, президент ПМР: «На формат «5+2» выносят наименее актуальные вопросы, а те проблемы, которые требуют обсуждения, пытаются решить за спиной. Это неправильно. Здесь надо четко понимать, что все проблемы между конфликтующими сторонами должны решаться исключительно за столом переговоров в присутствии всех - и посредников, и наблюдателей, естественно, конечно, и сторон».

«Сверить часы» и обозначить проблемы, которые накопились. Глава государства Вадим Красносельский встретился с Послом по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации. По словам Сергея Губарева, принцип равенства сторон за столом переговоров - краеугольный камень всего формата «5+2».

Сергей Губарев, Посол по особым поручениям МИД РФ: «Если отрицать принцип равенства сторон, то это уже не переговоры, а диктат. Я думаю, что с этим никто не согласится, на это никто не пойдет. Я поддерживаю Ваше мнение, что на переговорную площадку, на обсуждение посредников и наблюдателей необходимо выносить все вопросы, которые тревожат стороны переговорного процесса, и которые мы можем решить исключительно совместными усилиями и коллективным разумом».

В России вызывает искреннее непонимание пассивность Австрии как действующего председателя ОБСЕ. За 4 месяца никаких практических шагов, предложений и решений, только разговоры о возможности диалога в формате «5+2», но ни слова о конкретной дате проведения заседания.

Сергей Губарев, посол по особым поручениям МИД РФ: «Поэтому нам надо с двух сторон активизировать нашего австрийского коллегу, потому что накопившиеся за последние месяцы вопросы, требую обсуждения именно в международном формате, как показывает жизнь, в двустороннем формате они пока не решаются».

Дипломаты с сожалением констатируют – после подписания «Берлинского протокола…» ситуация в переговорном процессе стремительно деградирует. К старым проблемам добавляются новые острые вопросы.

Виталий Игнатьев, министр иностранных дел ПМР: «Любые действия, которые способны ухудшить ситуацию, в том числе и в сфере безопасности, они, безусловно, должны обсуждаться за столом переговоров, есть целый ряд договоренностей переговорного процесса, которые постулируют недопустимость односторонних действий. Мы считаем, что эти действия идут вразрез с достигнутыми договоренностями».

И, судя по всему, участники переговорного формата, за исключением России, причин для тревоги не видят.

Сергей Губарев, Посол по особым поручениям МИД РФ: «Вчера я имел долгую беседу тоже с хорошо вам знакомым руководителем миссии ОБСЕ в Молдове господином Скэнланом. Я привлек его внимание к тому, что мы обсуждаем, как уменьшить вред наносимый Приднестровью. Сама по себе идея мне показалась абсурдная. Мы не обсуждаем, как увеличить пользу для Приднестровья, а обсуждаем, как уменьшить вред».

В рамках своего визита Сергей Губарев посетил контрольно-пропускной пункт «Первомайск». В сопровождении министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева Сергей Губарев совершил небольшую экскурсию и воочию убедился, что на украинском Кучургане произошли значительные изменения.

Наряду с окопами и долговременными огневыми точками на КПП «Кучурган» с 2005 года находятся представители Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине. В регулярных отчетах ЕУБАМ четко говорится о том, что фактов контрабанды через Первомайск и Кучурган нет. Судя по всему, в Кишиневе не доверяют ни украинским, ни европейским коллегам. Об этом говорили и представители таможенных, и пограничных органов Приднестровья в ходе общения с российским дипломатом.

Сергей Губарев, посол по особым поручениям МИД РФ: «Задача как раз тех коллег, с которыми мы сейчас познакомились, это дело предотвратить. И я уверен, что со своей задачей они справляются очень и очень хорошо».

Появление молдавских таможенников и пограничников в пункте пропуске «Кучурган» может привести к эскалации напряженности. Но приднестровская и российская стороны надеются - обострения ситуации удастся избежать.

Сергей Губарев, посол по особым поручениям МИД РФ: «Не будем обсуждать минимизацию ущерба, а будем обсуждать увеличение позитива».

В министерстве иностранных дел Приднестровья уверены, что проблему совместного контроля на границе можно разрешить только в рамках политического диалога за столом переговоров. Другого альтернативного пути нет, - подчеркнул Виталий Игнатьев.

Виталий Игнатьев, министр иностранных дел ПМР: «Если мы посмотрим на то, что сейчас происходит в рамках этого формата, когда Приднестровью, по сути, отказывают, и молдавской стороне, которая формально говорит о том, что мы готовы и согласны вести переговоры в формате «5+2» и тоже готовы к проведению заседания. Некоторые международные посредники отказывают вправе участвовать в переговорном процессе, а как можно о чем-то договариваться, если не вести переговоры?»

На призыв Приднестровья и России ко всем участникам диалога в ответ пока – тишина. Кишинев и Киев до конца не понимают глубину проблем на этой территории. «Замолчать» деструктивный характер планов по установлению совместного контроля, тем более реальные последствия от его введения не удастся. При этом Тирасполь готов адекватно реагировать на неадекватные действия.

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