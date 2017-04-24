Муфтий Чечни — о существах из «Новой газеты», заокеанском работнике Венедиктове и Совете муфтиев

18.04.2017 12:33:15

Муфтий ЧР Салах Межиев прокомментировал заявление «Новой газеты» назвав издание «заказным, которое занимается стравливанием и сплетнями между жителями России».

— Существа, работающие в этом издании, иначе их никак не назовешь и, я не считаю их людьми, будут с позволения Всевышнего привлечены к ответственности в соответствии с законом Российской Федерации и, непременно, возмездие их настигнет, потому что карает Всевышний АЛЛАХ, а как, когда Он их покарает и посредством кого или чего, это уже другой вопрос и, об этом знает только Всевышний АЛЛАХ, — цитирует Салаха Межиев «Чечня сегодня».

Кроме того, муфтий Чеченской Республики прокомментировал сравнения чеченского народа с ИГИЛом (запрещенной в России террористической группировкой).

— Что же касается заокеанского работника (главреда «Эха Москвы» А.Венедиктова — ИН), который не имеет ни стыда, ни совести, называет игиловцами тех людей, которые побороли терроризм в корне. Он смеет называть игиловцами народ, который вытерпел две военные кампании, две страшные войны, народ, который потерял свыше 100 тысяч человек, погибли и пропали без вести ни в чем не повинные люди, остались без крова, без средств существования, но которые восстали из пепла и продолжают жить. Он, бессовестным образом, не стыдясь, обвиняет в лице духовенства весь чеченский народ, сравнивая их с ИГИЛом и, это неудивительно, так как он является «шестеркой» тех, кто породил и снабжает этот ИГИЛ, — отметил Межиев.

Не остались без внимания и заявления заместителя совета муфтиев России Дамира Мухетдинова относительно данной темы.

— Хотелось бы отметить, что во все времена совет муфтиев в лице Равиля Гайнутдина и его заместителей вместо того, чтобы поддерживать чувства мусульман, солидарных между собой, почему-то выступает против. На справедливое ответное заявление с нашей стороны, что за клевету придется отвечать, уцепились за слово «возмездие» и встали на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ в лице духовенства Чеченской Республики. И нам совершенно все равно, как тот или иной воспринимает слово «возмездие», важен сам факт, что оно неизбежно. Что они себе возомнили, хотелось бы знать?! Каким им представляется совет муфтиев России? Почему бы им не создать другое ведомство под другим названием? Комментируют и реагируют на все, кроме религии и всего, что касается мусульман, проявляя активность там, где не надо. Советую им пересмотреть свои позиции, — сказал Муфтий Чечни.

Салах Межиев подчеркнул, что возмездие настигнет клеветников в виде суровости закона Российской Федерации.

— Возвращаясь к бреду главреда и любителей необоснованных слухов, я официально заявляю, что все шайтаны, а людьми их назвать никак нельзя, по всей строгости закона ответят за клевету и будет спрос без срока давности, ведь Всевышний Аллах терпелив и, если не в этом мире, то в мире праведном они понесут наказание, кара Всевышнего за неправду и клевету велика. Хочу напомнить, что данная резолюция принята, начиная потомками курайшитов, Духовного управление мусульман ЧР, всеми потомками всех Авлияов и представителями всех вирдов, без исключения. В свою очередь, призываю всех мусульман России и представителей других конфессий объединиться против зла и клеветы этих варваров, которые не стыдятся обвинять, задевать чувства верующих, ведь никто не застрахован от подлости и грязи таких горе-журналистов. О какой защите прав человека они могут говорить, если сами же оскорбляют целый народ без всяких на то доказательств? Это сатанисты, которые понимают под словом свобода жить без каких-то правил и ограничений, для которых нет ничего святого, которые привыкли писать и говорить безграничную необоснованную чушь, и, которым не место в России, где все конфессии живут в мире и солидарности. Я ещё раз говорю, что ВОЗМЕЗДИЕ будет, — подытожил муфтий Чечни.

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