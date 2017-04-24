«Декоммунизация» по-украински: в Киеве чуть не признали Крым российским

18.04.2017 11:51:32

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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На Украине вновь заговорили о необходимости полной «декоммунизации» страны. Снесенных памятников Ленина и переименованных улиц для этого уже не достаточно. Теперь власти «незалежной» предлагают новые идеи – перенести День космонавтики и отменить все законы времен СССР. В первом случае – они просто будут праздновать полет в космос первого этнического украинца Леонида Каденюка, который он совершил 19 ноября 1997 года, а во втором, фактически признают полуостров Крым частью России.

Заявления о «декоммунизации» слышны на Украине чуть ли не ежедневно, а в 2015 году даже был принят соответствующий закон. Рвение украинских властей в части уничтожения страниц общей советской истории иногда доходят до абсурда. Только за прошедший год, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, было отменено более 365 нормативно-правовых актов времен СССР. Однако такое темпы «декоммунизации» не устраивают многих коллег Гройсмана по правительству. Министр юстиции Украины Павел Петренко предложил ускорить этот процесс – отменить вообще все законы и требования, написанные во времена «советской оккупации», как теперь любят заявлять в «незалежной». По словам Петренко, только таким образом можно избавиться от «советчины» на Украине, и «строить свою независимую правовую систему». Правительство согласилось с министром и одобрило законопроект, которому еще суждено пройти слушания в Верховной Раде.

Однако в этом решении кроется немало подводных камней. Павел Петренко, хоть и занимает должность министра юстиции, явно не сведущ в юридических тонкостях, а главное – не в состоянии оценить последствия всеобщей ликвидации советских нормативно-правовых актов. Например, если его версия пройдет парламентские дебаты, то вопрос о юридическом статусе Крыма будет решен сам собой. Украина де-юре признает Крым частью России, ведь одним из потенциально отмененных актов может стать Закон Украинской ССР от 17 июня 1954 года, который гласит о вхождении республики Крым (тогда Крымской области) в состав УССР. Первым заметил этот факт лидер общественного движения «Украинский Выбор» Виктор Медведчук. Политик сообщил, что управленцы на Украине теперь могут компенсировать свои профессиональные навыки абсурдными «прогрессивными» идеями по «декоммунизации», особо не вдаваясь в юридические коллизии.

Сможет ли украинский истеблишмент заставить рядовых украинцев забыть все советское, а главное – принесет ли это пользу?

Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ:

– Министра юстиции, конечно, поправят. Все законы разом отменять не будут, а продолжат выборочное отсеивание: тот что нравится – оставят, то что нет – отменят. Закон от 17 июня 1954 года, наверняка, их устраивает, поэтому он будет продолжать действовать. Формирование новой страны на пустом месте приведет к тому, что они окончательно развалят свое государство. Это напоминает Россию в 1917 году – отменяли все, что напоминает о прошлом государстве: золотые погоны, мундиры, даже ёлки украшать запретили. В итоге, все вернули на свои места, так как вовремя поняли, что вместе с царскими устоями они могут выбросить и младенца под названием «государство российское». На Украине сейчас аналогичная ситуация, и только время покажет – одумаются они или нет.

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