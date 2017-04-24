Пасхальная радость - преодоление либерального понятийного языка- "либерлингва"

18.04.2017 11:06:21

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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"ЯЗЫК. Сборник статей о становлении русского дискурса".

Этим сборником Первый заместитель Главы Синодального отдела по делам общества и СМИ Русской Православной Церкви Александр Щипков завершает пятилетний проект, начатый в 2013 году книгой "ПЕРЕЛОМ. Сборник статей о справедливости традиции" и продолженный в 2015 году книгой "ПЛАХА. Сборник статей о русской идентичности". Эта трилогию, задуманнаю во время "болотных" событий весной 12-го года. С тех пор минула целая политическая эпоха... Здесь: http://shchipkov.ru/24005

В нем идет речь о либерлингве, о языке Церкви, о "чужой речи". На примерах истории, искусства и так далее.

Ассоциация православных экспертов не может не выразить пасхальной радости по поводу выхода этого архиважного сборника, особенно актуального сейчас, во время краха трампистских иллюзий и очевидной ясности того, что противостояние с Западом, "холодная война 2.0" неизбежны. Ее не выиграть без духовной мобилизации, ее тем более не выиграть в условиях продолжающегося засилья компрадорских элит, в том числе в образовании языке, в понятийном аппарате.

Происходящее в мировой политике невозможно понять не только либеральными, но просто "прагматическими" глазами, не понимая метафизики политики и геополитики.

Православные должны видеть метафизическую и эсхатологическую суть происходящего. Ключевым моментом является то, что инициаторами бомбардировки Сирии являются такие персоны, как Кушнер и другие потомки фарисеев, преследующие ясную цель разгрома Сирии, Ирана и России как последние препятствия к строительству "Третьего Храма" в Иерусалиме. Но наш эсхатологизм носит не дезертирский, а миссионерско-мобилизационный характер Ассоциация православных экспертов объявляет миссионерско-патриотическую мобилизацию. Мы будем обмениваться опытом борьбы с прозападной элитой с тем же иранским "Комитетом стражей исламской революции". Мы - комитет стражей православной миссии и контрреволюции! В том числе, будут создаваться списки адептов "партии измены" из ВШЭ, "кредо" и так далее.

И очень важны битвы за дискурс, за язык, за понятийный аппарат. Александр Щипков продолжает дело святого исповедника, борца за возрождение сильного Русского Патриаршества и идеолога "национально- освободительной войны русского богословия против латино-немецкого засилья" святого архиепископа Илариона (Троицкого). Только Русская Церковь сможет обеспечить духовную мобилизацию, как хлеб, как воздух, необходимую в условиях неизбежной "холодной метафизической войны" с "апостасийным Западом". Любые другие проекты мобилизации слабы, ибо не содержат метафизической глубины, не дают глубоких ответов на смыслы происходящего. А без этих ответов побудить общество к мобилизации невозможно. Без глубокой православной метафизической и эсхатологическо- патриотической миссионерской мотивации убедить общество в необходимости расставания с "таким манящим Западом" будет невозможно.

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