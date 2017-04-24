XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Детали

По секрету всему свету


17.04.2017 17:50:21

Вернувшись в прошлом году в седьмой по счету состав Государственной Думы, – после того, как побывал в ее первом, четвертом и пятом созыве, – и сдав в марте, как положено, сведения «О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», в просторечии именуемые «Декларацией», не могу не отметить, что ушли те времена, когда любопытствующим приходилось подглядывать через замочную скважину. Всё, казалось бы, теперь как на ладони. Но если одни, я например, рассматривают это как естественное условие публичной политической деятельности, то другие, – как правило, рыцари блогосферы, – видят в декларациях прекрасный повод для псевдоразоблачительного пафоса.

Знаю об этом не понаслышке. Жуткая картина раскрывается перед согражданами со страниц «Каспаров. Ру», «Блога Сочи» или, допустим, русской службы Би-Би-Си, в которых никак не могли пройти мимо квартиры в Испании (95 кв. м), которой я с женой владею аж с 1997 года. Я купил ее по ипотеке в рассрочку на 10 лет в те времена, когда «Единой России» еще не было, Крым был на Украине и мне был туда запрещен въезд. Центральный банк Российской Федерации именно на мне впервые отработал процедуру легальной покупки гражданином России недвижимости за рубежом. Нечего и говорить, что с момента появления в нашей стране деклараций о доходах и имуществе, в ходе выборов и после избрания в Государственные Думы я не уставал оглашать порочащий меня факт владения квартирой в Испании. Новости, о которой поторопились сообщить мои торжествующие разоблачители, таким образом в этом году исполняется 20 лет. Но это нисколько не смутило уважаемых коллег из «Блога Сочи», сообщивших, что я приобрел испанскую квартиру «украдкой».

Я очень обеспокоен тем, что домашние и зарубежные аналитики, с лупой изучающие декларации депутатов Государственной Думы, как видно, не обращают никакого внимания на такие же сведения о кандидатах в депутаты, которые каждый из нас обязан представлять, прежде чем решится участвовать в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Что-то неладное творится с вашей аналитикой, дорогие друзья. Или дело совсем не в аналитике?

Еще раз для всех интересующихся: за прошлый 2016 год я заработал 4 млн. 262 тыс. рублей. У меня с женой квартира в Москве и в Испании. Дач, гаражей, доходных акций или существенных вкладов в банках не имею. Все имеющиеся сотки земли перечислены в декларации. Есть машина (одна, «Ауди»). Кстати, квартиру в Испании в 1997 году я купил именно потому, что моей тогда десятилетней дочери, попавшей вместе со своей матерью в Чернобыль, нужен был очень сухой климат, чтобы предотвратить астму, – в Сочи такого не предвидится, а в Крым тогда Затулиных не пускали.

Зато теперь есть повод для торжества: Крым вернулся домой, а у дочери уже четверо детей – наших внуков и внучек. До Испании уже не доходят руки и ноги. Мы не были там с позапрошлого года.

Константин ЗАТУЛИН,

депутат Госдумы от Сочинского округа

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