Внутриполитическая ситуация в Турции будет обостряться

17.04.2017 16:20:00

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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На референдуме в Турции победили сторонники перехода на президентскую форму правления. Что теперь ожидает страну, какое влияние окажет плебисцит на внешнее позиционирование страны, станут ли в отношении Анкары вводить санкции – на эти и другие вопросы ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:

«Не стоит преувеличивать значение этого референдума, к тому же партия Эрдогана значительно мягче, чем в Иране. Я бы сказал так: каких-либо серьёзных ограничений при проведении внешней политики до референдума Эрдоган не испытывал, и каких-либо изменений после референдума ждать не стоит. Как был он непредсказуем, так и остался. Какие-то элементы исламизации внутри страны будут, но превратить Турцию в чисто религиозное исламское государство не удастся.

Что касается международного сообщества, решение было принято на референдуме, были международные наблюдатели. Подсчет голосов никто не ставит под сомнение. Так что и здесь каких-то неожиданных поворотов ждать не стоит. Охлаждение с Евросоюзом будет иметь место, но это наблюдалось и до референдума. Евросоюз абсолютно четко сказал, что не желает принятия Турции в свой состав.

Тем не менее на внутреннюю политику результаты референдума повлияют. Внутриполитическая ситуация будет обостряться».

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