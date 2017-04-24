В Андреевском монастыре предложили ковать православную элиту исторической Руси и преодолевать "историософскую ересь украинства"

17.04.2017 14:13:04

Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Ваше Святейшество!

Христос Воскресе!

Церковная и историческая правда о Малой Руси как православной русской земле, где формировались единая Русская Церковь, русское самосознание и Российское государство, были написаны первые учебники русской истории («Палинодия» и «Синопсис»), кодифицировался общерусский литературный язык, является фундаментальный аргументом Русской Церкви в борьбе за свое и русского мира единство. Свидетельствующие об этой правде факты и документы настолько убедительны, что не оставляют камня на камне от изощренной лжи и массированной пропаганды могильщиков Русской Церкви и Исторической Руси. Поэтому особенную актуальность приобретают создание в местах, связанных с защитой этого единства Исторической России, научно-апологетических центов, отстаивающих историческую правду и ценности, святыни этого единство. Поэтому Ассоциация православных экспертов предлагает создать один из таких центров в зданиях московского Андреевского монастыря, где царь Алексей Михайлович, Патриарх Никон и царский сановник Федор Ртищев создали с целью подготовки «кадрового резерва» воссоединенной Руси «Ртищевское училище», куда пригласили известных малороссийских инок-интеллектуалов Епифания (Славинецкого), Арсения (Сатановского) и Дамаскина (Птицына) готовить православный образованный класс, элиты воссоединенной Руси. Новое «Ртищевское училище», кадрами для которого, компетентными в вопросах единства Русской Церкви, Великой, Малой и Белой Руси, располагает Ассоциация православных экспертов, Институт стран СНГ, Международный Византийский Клуб и другие экспертные центры, будет способно ответить на те интеллектуальные вызовы единству Русской Церкви и русскому миру, которые ставят под угрозу их бытие. Неиспользование веских аргументов о духовном и национально-культурным единстве народа Великой, Малой и Белой Руси стало ключевым фактором наших поражений в битве за сердца и умы нашего народа, соответственно, открытие глаз на историческую правду о единстве разделенного православного русского народа откроет глаза миллионам людей, вернет их из расколов, унии, а обманщики и совратители нашего народа потерпят историческое фиаско.

Испрашивая Вашего Первосвятительского благословения и святых молитв, Вашего Святейшества смиренный послушник Кирилл Фролов

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