Латвия заявила о российских подлодках и кораблях вблизи своих границ

17.04.2017 13:35:30

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что российские подводные лодки и военный корабль якобы были замечены вблизи границы республики.

По данным пресс-службы ведомства, обнаружение подлодки якобы произошло в воскресенье, 16 апреля, в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5,5 морских милях от территориальных вод.

Кроме того, в 20 морских милях якобы было замечено российское судно технической поддержки подводной лодки СС-750, говорится на странице ведомства в Twitter.

Латвия нередко совершает враждебные выпады в отношении России и выступает с аналогичными заявлениями.

Кроме того, в марте директор Бюро по защите Сатверсме (конституции) Латвии, выполняющего функции контрразведки, Янис Майзитис заявил, что Москва якобы ведет кибершпионаж в отношении латвийских политиков, госучреждений и сотрудников СМИ.

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