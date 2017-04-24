Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Рубрика / Безопасность
Латвия заявила о российских подлодках и кораблях вблизи своих границ
|17.04.2017 13:35:30
Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что российские подводные лодки и военный корабль якобы были замечены вблизи границы республики.
По данным пресс-службы ведомства, обнаружение подлодки якобы произошло в воскресенье, 16 апреля, в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5,5 морских милях от территориальных вод.
Кроме того, в 20 морских милях якобы было замечено российское судно технической поддержки подводной лодки СС-750, говорится на странице ведомства в Twitter.
Латвия нередко совершает враждебные выпады в отношении России и выступает с аналогичными заявлениями.
Кроме того, в марте директор Бюро по защите Сатверсме (конституции) Латвии, выполняющего функции контрразведки, Янис Майзитис заявил, что Москва якобы ведет кибершпионаж в отношении латвийских политиков, госучреждений и сотрудников СМИ.