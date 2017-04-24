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Рубрика / Экономика
Правительство Белоруссии уточнило цену российского газа для республики
|17.04.2017 13:25:28
Стоимость российского газа для Белоруссии будет составлять $129 в 2018 году и $127 в 2019 году за 1 тыс. куб. м. Об этом, как передает агентство «БелТА», сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь 1».
По словам зампреда белорусского правительства, эта цена является фиксированной «вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ». Цена на газ для Белоруссии основана на формуле, которая привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе. «Если бы все оставалось, как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это скидка существенная», — подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, до 1 июля 2019 года будут сформулированы условия заключения нового газового контракта между двумя странами на период с 2020 года по 2023 год.
Москва и Минск урегулировали газовый спор в ходе переговоров 3 апреля. Как рассказал 7 апреля президент республики Александр Лукашенко, стороны договорились об установлении цены на газ для Белоруссии на уровне $130 за 1 тыс. куб. м.