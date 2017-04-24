Минск уговорил Москву на скидку

17.04.2017 13:20:05

Белоруссия взяла у России кредит, рассчиталась с долгами за российский газ и с 2018 года будет платить не $150, а $129 за тысячу кубов. В перспективе, страны планируют создать единый рынок газа с участием всех членов Евразийского союза, хотя выгода для России от такого механизма не очевидна.

Россия и Белоруссия нашли компромисс. Цена на российский газ для Белоруссии в 2018 году составит $129 за 1 тыс. кубометров, и $127 — в 2019 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко в передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Цена на газ для Белоруссии будет привязана к Ямало-Ненецкому округу.

«Можно было и к Москве привязать, и к Смоленской области. Но осталась привязка к Ямало-Ненецкому округу, и путем понижающих коэффициентов будет снижаться цена газа для Белоруссии», — сказал он.

«Если бы все осталось как есть до переговоров, эта цена (на 2018 год – «Газета.Ru») для Беларуси была бы под $150», — похвалился Семашко, добавив, что «это существенная скидка».

По словам вице-премьера, в Москве был подписан протокол с «Газпромом», в котором четко обозначены фиксированные цены на газ для Белоруссии на 2017-2019 годы, а также отражены подходы по взаимодействию в газовой сфере в будущем.

Трехгодичный контракт по поставкам газа в Белоруссию заканчивается в 2017 году. Стороны договорились, что до 1 июля 2019 года будет определена цена на следующую трехлетку. «То есть, обозначить траекторию движения к равным ценам», — пояснил Семашко.

Напомним, 13 апреля белорусская сторона сообщила о том, что в полном объеме погасила задолженность за поставки российского газа в 2016-2017 годах на $726,2 млн. «Газпром» эту информацию подтвердил. Протоколы о порядке формирования цен на газ для Белоруссии был подписаны, сообщала российская газовая монополия.

«Поставки газа в 2017 году осуществляются на условиях действующего контракта», — сказано в заявлении «Газпрома».

Документ подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии составит менее $130 за тысячу кубометров.

Газовый конфликт, длившийся с прошлого года, был урегулирован после череды взаимных обвинений партнеров. Пиковой ситуация стала после того, как Александр Лукашенко не стал подписывать таможенный кодекс. Причем сделал это в демонстративной форме, отказавшись приезжать в Санкт-Петербург на саммит Евразийского союза.

Основная претензия со стороны Белоруссии – в кодексе слишком много изъятий и исключений, не способствующих углублению интеграции и подрыв экономических основ белорусской экономики.

«Давайте уберем всякие ограничения. Но если готовы сегодня только подписывать договор, а ограничения убрать через 10–15 лет, то вот тогда и подпишем», — заявлял Лукашенко еще в 2013 году, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Речь идет о договоренности между Москвой и Минском, согласно которой Белоруссия импортирует российскую нефть беспошлинно, однако возвращает в российский бюджет пошлину, получаемую от экспорта за пределы страны нефтепродуктов, полученных из этой нефти. По словам Лукашенко, если бы пошлины оставались в белорусском бюджете, он «построил бы в стране Эмираты».

Сложная ситуация во взаимоотношениях двух стран возникла не по вине России, пояснял ранее российский премьер Дмитрий Медведев. «К сожалению для нас, в какой-то момент наши партнеры просто перестали платить в полном объеме по контракту, образовалась значительная задолженность», — сказал премьер.

Таможенный кодекс ЕАЭС Лукашенко в итоге подписал только на прошлой неделе.

В итоге кабмин утвердил три протокола. Первый — определяет объемы поставок российской сырой нефти с 2017 по 2024 годы в размере 24 млн тонн ежегодно трубопроводным транспортом.

Второй протокол, по словам Медведева, устанавливает порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года.

Этот протокол «предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году».

Третий протокол содержит правила доступа к системе транспортировки газа. «Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойственного, разного толкования правил в будущем», — сообщил Медведев.

Фактически речь идет о создании к 2025 году «общего рынка газа» Евразийскоо союза. Но как ранее отмечали эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», такой механизм не будет способствовать подлинной интеграции стран-членов ЕАЭС, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Общий рынок газа, или, неважно, помидоров, – это когда рынок назван общим, но на деле внутри каждой страны сохраняются национальные правила регулирования рынка. В случае с газом это будет означать, что перемещение товара через границу будет максимально упрощено и либерализовано, от чего, естественно,будет терять Россия как поставщик товара, а вот преимуществ единого рынка — возможность продавать газ конечным потребителям и получать дополнительную маржу — поставщик не получит», — говорит эксперт.

По мнению Гривача, на пространстве Евразийского союза необходимо создавать не общий, а единый рынок газа — с единым законодательством, правами и обязательствами.

Рустем Фаляхов

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