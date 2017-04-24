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Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

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Рубрика / Безопасность

ФСБ России перекрыла канал поставок оружия из Украины и ЕС


17.04.2017 13:06:53

В России ФСБ совместно с МВД пресекли крупный канал контрабанды оружия из Евросоюза и Украины. В результате было изъято более 230 «стволов» и 21 килограмма взрывчатки.

Следственные действия прошли в 24 субъектах страны в отношении 54 «ранее выявленных и задокументированных членов» межрегиональной группы, причастной к поставкам оружия.

«Из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие», - сообщают в Центре общественных связей ФСБ.

Всего было конфисковано 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов. Также была изъята авиационная пушка времен Великой Отечественной войны, свыше 16 тысяч боеприпасов, более 21 килограмма взрывчатых веществ, наркотики и поддельные бланки на покупку огнестрельного оружия. Кроме того, три подпольные мастерские, в которых изготовляли боеприпасы, были закрыты, пишет ТАСС.

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