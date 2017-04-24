Холопья доля украинцев в сытой Европе

17.04.2017 12:23:22

Граждан Украины в бывших метрополиях часто бьют, оскорбляют и заставляют работать буквально за еду, но поток украинских гастарбайтеров, устремившихся за пределы родной страны, продолжает расти. В популярных киевских СМИ вышло сразу несколько статей, посвященных печальной судьбе украинских «заробитчан» в Польше и Литве.

«Корреспондент» озаглавил свой материал весьма красноречиво: «Рабство 21 века. Украинские гастарбайтеры в Литве». Основной для него послужили факты, собранные литовским изданием 15min и местными борцами с торговлей людьми. Журналисты подсчитали, что около 60% от всех иностранцев, работающих в прибалтийской республике, – это украинцы. Причем часть из них становится жертвами недобросовестных работодателей или посредников. Украинские металлурги, ставшие героями статьи, получали дома около 100 долларов в месяц и соблазнились значительно большей зарплатой, которую им пообещали «решалы», гарантировавшие работу в Литве. Однако после переезда рабочим сначала давали всего 20 евро в неделю, а потом и вовсе перестали платить. Их работодатель говорит, что работы для украинцев у него больше нет. Более того, его обманули посредники, рассказавшие, что у гастарбайтеров все в прядке с документами. На практике все оказалось иначе... Пока что металлурги питаются продуктами, которые им бесплатно дают в благотворительных организациях и оббивают пороги органов власти в поисках справедливости, но найти ее не могут. Впрочем, они не одиноки в своей беде. Авторы журналистского расследования описывают злоключения еще нескольких украинских бригад, членам одной из которых работодатели за строительство торгового центра в Каунасе заплатили всего по 50 евро...

Издание «Страна.Юа» в статье «Миллион украинцев в Польше. Заробитчан стали чаще «кидать», а порой и бьют за язык» описало реалии работы граждан Незалежной у западных соседей. 80% иностранных рабочих там – украинцы. Зарплаты на уровне 500 долларов за тяжелый физический труд, с которых потом приходится оплачивать себе проживание, питание и связь с родными. Единственный плюс – пока есть достаточное количество рабочих мест. Сами поляки тоже батрачат за границей – в Германии и Великобритании – вот только получают там в среднем уже по 2-3 тысячи евро. Украинские «заробитчане» пожаловались журналистам на все чаще «кидающих» их посредников и на жестокость и презрение со стороны местного населения. В Кутно приезжих украинцев недавно побили за приставания к местным девушкам, в Жешуве – за неправильный ответ на вопрос «Чей Львов?», в Закопане украинцу выбили зубы, едва услышав, на каком языке он разговаривает.

Житель Западной Украины, работающий в Лодзе описал журналистам ситуацию предельно честно: «Нас считают низшим сортом, «быдлом», злятся, что сбиваем им уровень доходов, соглашаясь работать за половину нормальной ставки. Однажды я стал свидетелем, как в автобусе в Варшаву подвыпившие поляки начали приставать к украинцам за то, что те говорили по-украински. А сам я как-то забыл в супермаркете, как называется по-польски картошка (тогда еще плохо знал язык), так поляк из очереди начал возмущаться, мол, все ясно, он из Украины, понаехали тут».

Впрочем, работающие в Польше украинцы в чем-то «принимающую сторону» понимают и говорят, что агрессия в их адрес связана с прославлением на Украине Бандеры и УПА*.

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С оценками своего статуса со стороны украинских заробитчан солидарны и собеседники польского издания Nie, которое провело недавно свое расследование по поводу того, как украинцы попадают на польский рынок труда, в статье с ироничным называнием «Бандеровцы со шваброй». Собеседником польских журналистов стал владелец агентства, поставляющего польскому бизнесу украинских работников. Он саркастично заметил, что выпускникам биофаков украинских университетов в Польше можно найти работу «по специальности» – продавцами мясных или овощных магазинов. А когда у него спросили, как нужно воспринимать украинских работников, бизнесмен спокойно ответил: «Справедливо. Как быдло». Судя по всему, такие рекомендации в Польше нравятся очень многим...

Некогда Литва и Польша воспринимали современные украинские земли как свои бесправные колонии, а их население польские и литовские паны считали холопами, не имеющими никаких прав и человеческого достоинства. Предков украинцев польские хозяева могли безнаказанно бить, пытать, насиловать, заставлять работать на себя по шесть дней в неделю и убивать. И если бы не казацкие восстания XVII века и покровительство Москвы населению исконно русских земель, то подобное положение вещей могло бы сохраниться еще надолго...

Россия не позволила обращаться со своими сородичами, как с животными. В 1654 году она взяла под защиту часть современных украинских земель, присоединив их к своей территории по просьбе Войска Запорожского. А точка в этом вопросе была поставлена в 1939 году, когда к УССР были присоединены Галичина и Волынь и в 1945-ом – когда с украинцами в одну республику свели закарпатских русинов.

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Но вот украинцы сами едут в Польшу, чтобы быть прислугой, терпеть оскорбления и тратить заработанные за границей злотые на то, чтобы вставлять выбитые панами зубы. Польша сегодня является второй после России страной в мире по количеству выехавших в нее на заработки граждан Украины. В РФ, по данным МИД Украины, сейчас работает около 4 миллионов выходцев с Незалежной, в Польше – около миллиона трудится официально и еще примерно столько же – нелегально. Но это не предел.

Из-за роста популярности правых идей и обсуждения отказа от евро в Италии, у разбитого корыта могут остаться еще 700 тысяч украинских «заробитчан», работающих на Апеннинском полуострове. Уже сегодня найти себя богатого синьора, у которого можно было бы подвизаться в качестве прислуги или сиделки, становится все сложнее. В ожидании экономических катаклизмов итальянские семьи стараются экономить и нанимать себе вместо украинцев африканцев, которые обходятся дешевле. Многие из гастарбайтеров готовы бросить Италию ради той же Польши, из которой можно, сделав местные документы, попытаться нелегально выехать поработать в Германию или Чехию.

Но с Варшавой в ближайшем будущем тоже могут возникнуть осложнения. Во-первых, совет министров Польши на днях аннулировал документ, определявший миграционную политику государства. И произошло это именно из-за наплыва украинских мигрантов. Во-вторых, после ряда уродливых выходок с осквернением польских памятников и кладбищ на Украине неизвестные лица преступили последнюю черту и обстреляли из гранатомета польское консульство в Луцке. Реакция официальной Варшавы была жесткой – в тот же день закрылись все польские консульства на территории Украины. Понятно, что дешевая рабочая сила нужна польской экономике, но, похоже, в этот раз укробандера «перегнула палку»...

Миграция становится национальной идеей для все большего количества людей с трезубцем на паспорте. По количеству желающих покинуть родную страну Украина является, по данным социологов, одним из мировых лидеров. Согласно исследованию киевского филиала компании TNS, покинуть Незалежную навсегда или хотя бы на время готово порядка 65% ее населения. Результат похлеще, чем в беднейших странах Экваториальной Африки, где, по данным Gallup, к отъезду готово около 36% людей.

Глядя на эту чудовищную статистику, невольно задаешься вопросом, неужели быть понукаемой и унижаемой прислугой на чужбине лучше, чем жить как равному в мире и дружбе со своими братьями – россиянами и белорусами?

*Запрещена на территории РФ

Святослав Князев

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