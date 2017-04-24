Власти запретили Пасхальный Крестный Ход в городе Пресвятой Богородицы - Мариуполе!

17.04.2017 12:17:34

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Выдающийся православный журналист современности, киевлянка Мирослава Бердник, несмотря на преследования СБУ (на нее уже было заведено уголовное дело, ее вызывали на допросы),продолжает бесстрашно обличать нацизм и преследования православных. Запрет Пасхального Крестного Хода в Мариуполе по требованию и по сговору с нацистами - это вопиющий факт. Ведь Мариуполь, что означает город Пресвятой Богородицы- это православная столица русских и греков Новороссии!

Создание и цели Новороссии были направлены на освобождение Россией православных славян, греков и арабов от иноверных захватчиков. Новороссия была ключевым плацдармом для строительства православной Российской империи, создание Новороссии полно ясными православными цивилизационными геополитическими смыслами. И знаменитый подвиг России по созданию, колонизации, индустриализации и урбанизации Новороссии не может быть должно оценен вне этого контекста. А подвиг этот велик. К моменту создания Новороссийской губернии на большинстве ее

территории было буквально Дикое поле, земля без оседлой жизни, только в Восточной Новороссии, на Донбассе, земли русских донских казаков, были обжитыми и цивилизованными, да Запорожская Сечь, территория русских казаков, которым матушка Екатерина предложила огромные российские границы на Кубани и Кавказе, огромные земли обживать и охранять, веру Православную отстаивать и насаждать, то есть делать то, что они делали всегда. В ликвидации Запорожской Сечи не было вообще никакого национального подтекста, это была православная русская Сечь, которая, оказавшись не на границах, а внутри России, с появлением эффективной регулярной армии, потеряла смысл.

Так вот, в эпоху Николая Первого, население Новороссии приблизилось к двум миллионам человек, проводилась грандиозная индустриализация, возникал Донбасс как промышленное сердце России, создавались южные столицы Российской Империи – Екатеринослав и Херсон, порты и культурные центры, такие как Одесса с Новороссийским императорским Университетом. Что важно. Новороссия заселялась выходцами из великорусских губерний, совсем немного - из левобережной Малороссии. В основном великорусских. В Новороссии великорусские крестьяне освобождались от крепостной зависимости, Новороссии были нужны свободные и энергичные люди - строить города, дороги, заводы, верфи. Есть трогательная история об основании города Николаева, когда в день венчали до 60 пар - крепостных девиц из Костромской губернии ставили на плацу у кафедрального собора, приводили к ним солдат из Калужской, те выбирали невест и венчались, Империя освобождала их от крепостной зависимости и солдатского тягла, давала достойные земельные наделы - строить Новороссию! То есть Новороссия- это великорусская, а не малороссийская земля!

Все было элементом ключевой цели. Новороссия с ее новыми городами, заводами и портами - это плацдарм России для освобождения православных Балкан, Константинополя и Святой Земли от иноверного ига, на эту тему, пророчески анализируя будущее, митрополит Антоний (Храповицкий), писавший сто лет назад, что Сирия –вот место для русского хлебопашца и ремесленника, и вот теперь Башар Асад делает русский языком образования в Сирии.

Вернемся в Новороссию. Еще при императрице Елизавете Петровне основана Славяно-Сербия, на русской земле донских казаков - Луганщине, где позже Владимир Даль писал свой знаменитый словарь "живого и великорусского языка". Славяно-Сербия - это земля для того, чтобы уничтожаемые Османской империей православные братья- сербы временно переселились сюда, отдышались, оставили в безопасности семьи и отправились освобождать православную Сербию!

При Екатерине в Приазовье создается Новая Греция, греки на русской земле создают город Пресвятой Богородицы Мариамполь, то есть Мариуполь и заселяют Приазовье, чтобы, как и сербы, из православной русской Новороссии сделать плацдарм для освобождения союзной православной России православной Греции. А чтобы укрепить союз православных народов во главе с православной Россией в Новороссии создаются столичные города, «южные столицы» Российской империи – Екатеринослав и Херсон. Корабельный цех России – Николаев строится для освобождения православных Балкан и нового Воздвижения Креста над Святой Софией! Создается и «южная Пальмира Российской Империи»- Одесса. Одесса – это не только город промышленности и торговли, но и РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОРОССИИ! Здесь создается НОВОРОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ! Пророком Новороссии стал святой митрополит Херсонский Иннокентий! Воином Новороссии стал Александр Суворов, при котором был основан Новороссийский город Тирасполь, стратегическая точка старта освобождения православных молдаван, славян и греков.

Мариамполем (точное название Мариуполя) раньше назывался нынешний Бахчисарай в Крыму, до его освобождения Россией греки подвергались там геноциду и Екатерина Вторая, создавая Новороссию, добилась возможности для крымских православных греков во главе с митрополитом Мариампольским Игнатием переселиться в Приазовье. И святитель Игнатий, как греческий Моисей, перевел православных из старого Мариаполя в новый, где и пребывают его святые мощи.

И православный русско-греческий город Пресвятой Богородицы "бандеронацисты" хотят "втоптать в асфальт". Но эффект будет обратным.Православные русские и греки не только Новороссии, но и братских православных России Греции, св. горы Афон проснуться и ответят антиправославным оккупантам! Происходящее еще раз доказывает, что "историософская ересь украинства" действительно является тоталитарным антиправославным проектом. А теперь слово Мирославе Бердник:

В Мариуполе на Пасху запретили крестный ход из-за отказа верующих идти под бандеровскими флагами

Крестный ход, которым вот уже две тысячи лет христиане идут на Пасху, в Мариуполе в 2017 году не состоится. Причина – оскорбление чувств украинских патриотов.

«Ситуация которая складывается в Мариуполе, по информации правоохранительных органов, не дает возможности обеспечить безопасность граждан во время Крестного хода, – сообщили власти. – От руководства СБУ в Донецкой области в городской совет поступили письма, которые рекомендуют запретить проведение Крестного хода в связи с имеющейся информацией о радикально-настроенных лицах, которые намерены помешать проведению культового мероприятия».

А теперь – внимание – шедевр от украинских «правоохранительных» органов: «Это может спровоцировать верующих граждан к нарушению общественного порядка, что в свою очередь, может привести к нанесению вреда здоровью и жизни людей».

То есть, если неонацисты намерены на кого-то напасть, то СБУ, предлагает не оградить верующих от нападений, а… поразить их – потенциальных жертв – в правах (хотя бы на свободу отправления религиозных культов).

Собственно, формулировка властей – лишь обтекаемая форма заявлений местных активистов.

«Мы, общественные организации города, против хода, поскольку стоять в стороне мы бы не стали и понятно, что могли бы возникнуть какие-то провокации», – пишет на своей странице в соцсети волонтер Галина Однорог.

«Если ход всё же состоится, то только с национальными и черно-красными флагами. Чтобы не забыли христиане, в какой стране живут и под какими флагами обороняют воины их мирную Пасху», – требует ещё один волонтер Мария Подыбайло.

«Учитывая изложенное, городской совет Мариуполя предлагает провести Крестный ход в другой раз, когда будет гарантия полной безопасности всех участников мероприятия и горожан», – сообщает местный сайт www.0629.com.ua.

Судя по всему, в руководстве города, названного православными греками в честь святой Марии, не нашлось человека, осведомлённого о том, что Пасха бывает только раз в году.

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