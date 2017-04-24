Региональный треугольник Россия-Азербайджан-Иран

17.04.2017 12:13:21

Дарья Викторовна Харитонова Научный сотрудник

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Научный сотрудник

Начало 2017 г. ознаменовалось внешнеполитической активностью России. Это стало логичным продолжением прошлого года, который оказался исключительно важным в плане двухсторонних контактов и официальных визитов на высшем уровне, причем не только в Японию. При этом политическим трендом стали трехсторонние саммиты региональных лидеров, которые являются столь необходимыми для укрепления региональной безопасности и служат обеспечению экономического развития стран на фоне снижения цен на энергетические и другие ресурсы.

Следует заметить, что Кавказский регион подвержен вызовам и угрозам со стороны Ближнего и Среднего Востока. Поэтому руководство государств Южного Кавказа с особым вниманием относится к исходящим оттуда опасностям. Так, угроза терроризма и экстремизма становится объединяющим фактором, порой преуменьшая значение межгосударственных противоречий граничащих между собой государств. В связи с этим можно задаться вопросом, насколько жизнеспособны региональные политические треугольники? И очевидна ли экономическая выгода при реализации в регионе крупных инфраструктурных проектов? Ответ на этот вопрос может быть дан на основе анализа политических взаимоотношений государств между собой, а также развития их отношений в региональных треугольниках и будущих перспективах сотрудничества расположенных в регионе государств.

Успешным примером развития трехстороннего сотрудничества может служить взаимодействие России, Ирана и Азербайджана. Так, в августе 2016 г. в Баку по инициативе азербайджанской стороны состоялся первый трехсторонний саммит президентов указанных государств. Благодаря достигнутым договоренностям, зафиксированным в Бакинской декларации, между странами активизировалось сотрудничество по совместной борьбе с терроризмом и развитию перспективных экономических проектов. Например, таких как реализация Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Осуществление этого проекта будет способствовать достижению региональной стабильности и безопасности не только на Южном Кавказе, но и в перспективе на сопредельных территориях. Рассмотрим развитие отношений между этими странами в текущем году.

5 марта 2017 г. президент Азербайджанской республики (АР) И. Алиев посетил с официальным визитом Исламскую Республику Иран (ИРИ). За последние три года такие саммиты президентов ИРИ и АР проходили несколько раз. Как следствие, в период 2016-2017 гг. между странами было подписано 20 межгосударственных документов. В частности, по итогам мартовских переговоров с президентом ИРИ Х. Роухани, был подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Палатой по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской республики и Управлением финансового мониторинга при Министерстве экономических вопросов и финансов Исламской Республики Иран в области борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В ходе встречи особое внимание президент Ирана Х. Роухани уделил тому, что терроризм происходит из салафитской и ваххабитской идеологий и представляет серьезную угрозу региональной безопасности. Следовательно, проявление экстремистских элементов в некоторой степени ставит под угрозу реализацию совместных проектов. С другой стороны, по итогам переговоров был подписан Меморандум по строительству железной дороги между Ираном и Азербайджаном, которой направлен на динамичное развитие торгово-экономических ирано-азербайджанских отношений. Отметим, что за 2016 г. товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 70%.

Достигнуты определенные успехи и в энергетической сфере. В частности, Национальная иранская нефтяная компания является инвестором проекта второй очереди газового месторождения «Шахдениз». Тем не менее, Верховный лидер ИРИ А. Хаменеи на встрече с президентом Азербайджана И. Алиевым отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается на достаточно на низком уровне. Действительно, эти страны имеют различных торгово-экономических партнеров. Так, после введения финансово-экономических санкций и отключения в 2012 г. ИРИ от международной электронной системы SWIFT основным торгово-экономическим партнером Ирана стал Китай. А для Азербайджана таковым является Европейский союз.

Отметим что в преддверие посещения ИРИ азербайджанским лидером в тестовую эксплуатацию был введен участок железной дороги Астра (Иран) – Астра (Азербайджан) МТК «Север-Юг». С иранской стороны на этом участке ведется ускоренная работа. Причем этот проект имеет важное экономическое значение для всех государств-участников трехстороннего формата. Вместе с этим иранский президент Х. Роухани подчеркнул значимость трехсторонних форматов взаимодействия с другими государствами региона. В частности, наряду с рассматриваемым региональным треугольником в рамках проекта МТК «Север-Юг» он обозначил необходимость развития отношений в таких региональных треугольниках как Иран–Азербайджан–Турция и Иран–Азербайджан–Грузия.

Нужно обратить внимание, что между Россией и Азербайджаном ведутся скоординированные действия по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. При этом в Баку уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения национальной безопасности для обеспечения внутренней стабильности и экономического развития.

Помимо этого, между нашими странами ведется активный политический диалог по мирному разрешению проблемы Нагорно-Карабаха. Так, 6-7 марта 2017 г. состоялся официальный визит министра иностранных дел Азербайджанской республики Э. Мамедъярова в Москву. Тогда обсуждались пути урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и перспективы сотрудничества в рамках ежегодного Российско-азербайджанского межрегионального форума. Проведение такого очередного мероприятия запланировано на осень в столице Северокавказского федерального округа – Ставрополе.

Отметим, что динамика товарооборота между нашими странами достигла своего максимума в 2014 г. и составила 4 млрд долл. В 2015-2016 гг. двусторонний товарооборот сократился в два раза. В таких условиях реализация МТК «Север-Юг» будет способствовать не только улучшению экономической ситуации в Азербайджанской республике, но и более тесной трехсторонней экономической и политической интеграции.

27-28 марта 2017 г. по приглашению российской стороны состоялся официальный визит в Россию президента Ирана Х. Роухани. Тогда стороны отметили повышение уровня торгово-экономических отношений на 70% (в 2016 г. товарооборот между нашими странами составил 2,2 млрд долл., но это не так много, учитывая имеющийся потенциал). Для дальнейшего развития экономических отношений президентами России и Ирана было принято решение о проведении в г. Астрахани до конца 2017 г. форума по межрегиональному сотрудничеству с участием руководителей регионов и представителями деловых кругов двух государств. Помимо этого, в рамках указанного визита рассматривалась возможность создании «зеленого коридора», то есть Зоны свободной торговли между ЕАЭС и ИРИ.

По итогам переговоров на высшем уровне было подписано 15 соглашений и меморандумов о двустороннем сотрудничестве. Обсуждались пути расширения кооперации в машиностроении и в сфере гражданской авиации. Например, о возможности поставок в Иран российских среднемагистральных самолетов типа «Сухой Суперджет–100» и вертолетов для санитарной авиации страны. Кроме того, были подписаны Соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита от российской стороны для финансирования строительства тепловой электростанции «Сирик» в Бендер-Аббасе на берегу Персидского залива и Соглашение между Правительством РФ и Правительством ИРИ на электрификацию железнодорожного участка Гамсар – Инче Бурун на севере страны на общую сумму 2,2 млрд евро.

Особое внимание на переговорах было уделено расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности вопросам реализации совместных проектов на территории Ирана в области разведки, добычи, транспортировки углеводородного сырья, передаче технологий, своповых операций и сооружения сопутствующей инфраструктуры. При этом российская сторона отметила интерес к развитию газовой отрасли и модернизации газотранспортной системы ИРИ. На переговорах рассматривалось использование газа в качестве моторного топлива на иранской территории и совместное строительство СПГ-заводов. Ранее между правительствами наших стран была достигнута договоренность о ежесуточных поставках в Россию 100 тыс. барр. иранской нефти. Одновременно Тегеран продолжает обсуждать с Москвой схему бартерных поставок нефти в обмен на товары народного потребления. Со своей стороны, РФ склоняется к обсуждению более выгодных своповых поставок нефти в ИРИ и участию российских нефтяных компаний в ее добыче на иранской территории.

В связи с постепенным выходом ИРИ из санкционного режима и необходимостью развития национальных производственных мощностей наши страны обсудили проекты в области атомной энергетики. При этом иранская сторона подтвердила, что первый энергоблок АЭС «Бушер» вышел на проектную мощность и производит необходимую энергию для экономики страны. Отметим, что началась реализации вторая стадия АЭС «Бушер», торжественная церемония открытия которой состоялась еще в сентябре 2016 г.

С целью популяризации туризма и обеспечения культурно-гуманитарного обмена между Россией и Ираном было подписано Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках (для групп от 5 до 50 чел.).

Не менее важным моментом двусторонних переговоров стало подтверждение министром иностранных дел ИРИ М. Зарифом возможности использования Россией на временной основе военных баз Ирана с оговоркой «в зависимости от «конкретного случая» для осуществления борьбы с террористами в Сирии. Это существенное недопонимание, которое возникло между сторонами в августе 2016 г. по вопросу использования российскими военными в качестве временного базирования 3-й тактической авиабазы Шахид Ноже.

Несомненно, что в настоящее время отношения России как с Ираном, так и с Азербайджаном превалируют в военной и военно-технических областях, в том числе ввиду сопредседательства России в Международной группе по примирению в Сирии и активного ее участия в урегулировании сирийского кризиса. Помимо этого, РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В настоящее время кооперация указанных в экономике значительно уступает сотрудничеству в сфере безопасности.

Тем не менее, перспективным лейтмотивом экономического развития и последующей экономической и политической интеграции треугольника Россия – Азербайджан – Иран является запуск МТК «Север-Юг». Его эффективное функционирование начнется в 2018 г. после завершения строительства железной дороги Астара (ИРИ) – Решт. Особый интерес представляет этот международный проект для Азербайджана, так как позволяет решить некоторые социально-экономические проблемы. В настоящее время республика сокращает добычу энергоресурсов и развивает не нефтяной сектор и транзитно-логистический потенциал в направлении «север-юг» и «запад-восток». Ее руководство считает возможным получение миллиардов долл. от транзита грузов из Ирана в Россию и обратно.

Безусловно, активизация ирано-азербайджанских и ирано-российских отношений связана с проводимым президентом Х. Роухани умеренно либеральным внешнеполитическим курсом. Поэтому существенным риском для сохранения треугольника Россия-Азербайджан-Иран являются предстоящие (19 мая 2017 г.) президентские выборы в ИРИ. По их итогам к власти в стране может прийти более консервативный президент. Однако, даже в условиях недовольства некоторой части местного населения относительно проводимого экономического курса действующего президента Х. Роухани, который сократил некоторые социальные выплаты и не добился поступления в страну значительного потока инвестиций даже в условиях процесса снятия международных санкций, от консерваторов до настоящего времени не выдвинуто единого кандидата. Кроме того, Верховный лидер ИРИ А. Хаменеи порекомендовал экс-президенту М. Ахмадинежаду не участвовать в президентской гонке, опасаясь поляризации общества на будущих президентских выборах. Как следствие, при отсутствии харизматичного лидера у консерваторов создаются достаточно уверенные перспективы для переизбрания действующего президента Х. Роухани на второй срок.

Другим вызовом дальнейшего существования треугольника Россия-Азербайджан-Иран является израильский фактор. Причем и у России, и у Азербайджана сложились хорошие отношения с Государством Израиль. Иран в свою очередь отказывается признать сам факт его права на существование. При этом следует учитывать, что Баку все еще не открыл посольство в Тель-Авиве, несмотря на значительное военно-техническое сотрудничество. В свою очередь Москва не ставит для себя целью занять произраильскую позицию и сменить политические ориентиры при разрешении сирийского кризиса, несмотря на доверительные отношения между В. Путиным и Б. Нетаньяху. Наоборот, позиция России заключается в выстраивании военно-политического сотрудничества с Ираном, в том числе как действующим партнером в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии. Такая деятельность подкрепляется политическим диалогом в рамках «астанинского формата», гарантирующего достижение реального перемирия и существенного снижения интенсивности военных действий, а также предлагающего варианты послевоенного устройства в Сирийской Арабской Республике.

Таким образом, даже в среднесрочной перспективе треугольник Россия-Азербайджан-Иран сохранит свое существование. Причем не только как экономическое объединение, инициатором которого станет эффективное действие МТК «Север-Юг», но и как площадка политического диалога между нашими странами. Задача последнего заключается в реальной военной и гуманитарной помощи в борьбе с международным терроризмом как на территории своих государств, так и стран-соседей Ближнего и Среднего Востока.

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