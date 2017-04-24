Таджикских чиновников лишают паспортов РФ

17.04.2017 11:38:02

Таджикских чиновников, которые не отказались от второго гражданства, ждет увольнение с работы. А претендентов на кресло в государственных структурах, скрывших наличие второго паспорта, будут штрафовать на сумму от 1000 до 1500 сомони (115–140 долл.). В основном эта мера коснется обладателей российского гражданства.

Закон «О государственной службе», согласно которому лица с двойным гражданством не могут работать в органах власти и силовых структурах, был принят в Таджикистане в прошлом году. Накануне нижняя палата парламента республики приняла поправки в «Кодекс об административном правонарушении Республики Таджикистан», предусматривающие наказание за сокрытие наличия второго паспорта. Ранее сообщалось, что в Таджикистане насчитывается 18 тыс. государственных служащих, которых этот закон коснется. Сколько среди них обладателей российского паспорта – не ясно. Но известно то, что за время действия этого закона желающих сдать второй, российский паспорт не нашлось. Напротив, желающих получить российский паспорт с каждым годом становится все больше. Ежегодно консульский отдел посольства России в Таджикистане принимает более 3 тыс. обращений от таджикских граждан с просьбой о гражданстве РФ. Благо действует подписанный в 1995 году Договор об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Таджикистаном. С другими странами мира у Таджикистана аналогичного договора нет.

«Прежде всего надо отметить, что в систему государственной службы Таджикистана входят государственная гражданская служба, государственная служба правоохранительных органов, государственная военная служба. Поэтому этим законом преследуются совершенно конкретные цели: формирование патриотизма, чувства ответственности и неразглашение государственной тайны. Тем более что, как известно, двойное гражданство имеют большинство представителей в силовой системе – министерствах обороны, безопасности, МВД. Был определен срок, в течение которого чиновники, имеющие второй паспорт, добровольно должны были написать заявление. Однако такого не произошло. Поэтому парламент принял решение создать комиссию по выявлению чиновников с двойным гражданством. К нарушителям будут применяться административные меры наказания», – сказал таджикский эксперт, доктор юридических наук Шокир Хакимов. По его словам, за время действия закона сообщений о добровольном отказе от второго паспорта не было. «Второй, российский паспорт старались получить для того, чтобы иметь запасной «аэродром» в России. Более того, многие «чекисты» и госчиновники, состоящие на службе на родине, успели оформить пенсию в России. Получая зарплату здесь, они получают еще и пенсию там. Пенсионный возраст в Таджикистане наступает для женщин с 58 лет, для мужчин – с 63», – сказал Хакимов. Если они лишатся второго паспорта, то не смогут покинуть Таджикистан в нужное для себя время.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин считает, данная акция направлена не против России, это сугубо внутреннее дело Таджикистана. «Президент Эмомали Рахмон последовательно строит эмират. Ясно, что при такой системе власти, которая мыслится в идеале с династийным правлением и атрибутами неосредневекового государства, нужна абсолютная лояльность подданных. Двойная лояльность предполагает возможную реализацию этими чиновниками чужих интересов. В абсолюте это возможность дворцового переворота. Сегодня это кажется маловероятным, особенно с учетом того, насколько все контролируется одной семьей. Но времена меняются», – отметил Грозин. Кроме того, по мнению эксперта, это создает элемент нездоровой конкуренции. У чиновников появилась возможность «стучать» друг на друга в соответствующие госструктуры. Волноваться о том, что некому будет управлять государством, не стоит. По мнению эксперта, «семья большая, работы хватит на всех». «По самым скромным оценкам, семья насчитывает человек 150, а может, и больше. Старой элиты в Таджикистане уже почти не осталось. Идет постоянная ротация, вытесняются люди, которые могли вести относительно самостоятельную игру, имели свои интересы, в том числе экономические, и помнили Таджикистан без Рахмона. Понятно, что эффективность управления государством снижается. Ну неужели для Таджикистана это вопрос принципиальный? Это финансовая пропасть, в которую можно падать вечно», – сказал Грозин.

Виктория Панфилова

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