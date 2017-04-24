Лимит или виза: какой "фильтр" выберут для въезда мигрантов в Россию

17.04.2017 11:34:31

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Центральноазиатский след в террористических актах в Санкт-Петербурге и Стокгольме, возможно, заставит российское руководство пересмотреть миграционную политику. Произойдет это или нет?

"В этой ситуации нет простого, однозначного ответа, — считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. — Процесс миграции — достаточно сложный, многоплановый, многомерный. Такие вещи не решаются наскоками, которыми страдает российская политика. Вот сегодня теракт — и все заговорили об этом. Через неделю произойдет еще что-нибудь — и все забудут про мигрантов, про теракты, про то, что говорили вчера".

С Европы, по мнению эксперта, России пример брать не надо. Но и полностью ее опыт отбрасывать за ненадобностью, наверное, тоже не следует. Чтобы с водой не выплеснуть ребенка.

"Европейский и американский опыт необходимо проанализировать соответствующим российским структурам, — считает Андрей Грозин. — Не стоит изобретать велосипед, когда уже имело место что-то похожее. Естественно, у нас — своя специфика. Нельзя сравнивать турок в Германии с выходцами из Таджикистана, которые приезжают работать в Россию. Имеет смысл критично оценить и свой собственный, достаточно успешный опыт".

Определяющим вектором, по мнению эксперта, должно являться стремление к выстраиванию такой социальной политики, которая не будет продуцировать конфликты внутри Российской Федерации.

"В самой России и без того хватает "горючего" людского материала, — отметил Грозин. — Если сюда добавить еще и межэтнические трения, то обстановка внутри России очень ухудшится. Речь идет о создании механизма, который должен стать еще одним фактором стабилизации обстановки в стране. Это вопрос, связанный с национальной безопасностью. Общественное мнение ждет конкретных, сиюминутных решений. А в этой области быстрых решений не бывает".

Посыпать голову пеплом и винить во всем выходцев из Центральной Азии, по мнению эксперта, не стоит.

"Водитель грузовика в Ницце имел отношение к Центральной Азии? Никакого не имел, — заявляет Андрей Грозин. — Как и люди, которые взрывали вокзалы в Мадриде в 2004 году и в 1980 году в Болонье. Международный терроризм — это огромная проблема. Она втягивает в поле своего притяжения разных людей из разных государств. И у всех этих людей разная мотивация. И с каждым конкретным случаем надо разбираться отдельно".

Сами государства Центральной Азии, как констатирует эксперт, вырабатывают целые пакеты мер по предотвращению актов терроризма.

"Например, в Казахстане, возможно, будет введена всеобщая дактилоскопия. Это метод для борьбы с терроризмом? Метод. Насколько он эффективен? Покажет время, — говорит Грозин. — Это одно из частных проявлений того, как государства Центральной Азии пытаются в меру своих сил, возможностей, ресурсов решать эту проблемой".

По мнению эксперта, важно правильно понимать, откуда тянутся корни такого уродливого общественного явления, как терроризм. Вряд ли интернет-проповеди радикальных имамов и ролики ИГ (организации, запрещенной в России) имеют такое уж большое пропагандистское значение в странах региона.

"Корень проблем — это социальное неравенство, — считает Андрей Грозин. — Это закрытые социальные лифты, когда молодые люди не видят для себя вообще никаких перспектив в жизни на десятилетия вперед. Это коррупция и неэффективная экономика. Это регионализм, клановость и трайбализм. "Горючий" материал в Центральной Азии находится внутри самого региона".

Россия может поспособствовать решению этой проблемы, по мнению эксперта, только через расширение экономического партнерства и интеграцию.

"Решить эту проблему можно через создание новых бизнесов и рабочих мест, которые способны дать людям хоть какую-то надежду на будущее, — считает Андрей Грозин. — Для того чтобы они не бегали с автоматами по Сирии и по Ираку, а работали, строили дома, заводили семьи, получали образование. Если у людей будет уверенность в завтрашнем дне, то у них не возникнет желания ехать куда-то с туманными перспективами быть разорванными российской бомбой".

Лев Рыжков

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