Приехавшим из Украины бывшим бойцам «Беркута» предложили дать гражданство

17.04.2017 11:09:33

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«В этой ситуации можно было бы прибегнуть или к программе добровольного переселения соотечественников в Россию, или к положению о временном убежище, которое именно с событиями на Украине было у нас введено в действие. Всё это подразумевает определённые процедуры, но если сами граждане Украины готовы на них пойти, то в этом случае они могут быть применены. Правда, это означает одновременно выход из гражданства Украины в соответствии с нашими нынешними законами. Поэтому всё зависит не только от нас, но и от них».

При этом Затулин отметил, что бывшие бойцы украинского спецназа не могут быть признаны в России политическими эмигрантами.

«Они в чистом виде являются политическим эмигрантами, но у нас политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у РФ безвизовый порядок пересечения границы. А с Украиной до сих пор у нас именно такой порядок».

Затулин подчеркнул, что внёс в Госдуму законопроект об отмене этой нормы. Однако на данный момент документ в нижней палате парламента пока не обсуждался.Ранее 15 апреля адвокат Валентин Рыбин рассказал, что Владислав Мастега, Артем Войлоков, Александр Костюк и Виталий Гончаренко перебрались в Россию. «13 апреля они тихонечко сели на автобус и уехали в Россию. По внутренним паспортам, открыто и абсолютно спокойно. Только не сбежали, поскольку не были под мерами пресечения, а выехали в безопасное место», — сказал Рыбин.

О задержании четырех бывших сотрудников «Беркута» из Харьковской области сообщалось в июне 2016 года. Им было предъявлено обвинение в превышении власти и служебных полномочий, нанесении тяжких телесных повреждений 35 гражданам и покушении на умышленное убийство двух и более лиц. Кроме того, одному из задержанных было инкриминировано убийство двух и более лиц.

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