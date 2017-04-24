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|14.04.2017
|Источник: Аналитический онлайн-телеканал «День-ТВ»
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов
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