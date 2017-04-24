Почему русским не дают российское гражданство

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,









Автор нескольких законопроектов об упрощении порядка получения российского гражданства Константин Затулин рассказывает о том, как помочь нашим соотечественникам получить российский паспорт и при этом не быть смытыми волнами мигрантов. Кто мешает решению проблемы на законодательном уровне.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.