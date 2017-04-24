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Детали
Саммит ЕАЭС в Бишкеке завершился подписанием ряда документов
|14.04.2017 18:32:52
В Кыргызстане сегодня завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам заседания главы стран ЕАЭС подписали порядка 10 документов.
В частности подписанные документы касаются экономического и политического регулирования на 2017-2018 годы, кадровых перестановок в ЕАЭС с казахстанской стороны, изменения регламента работы Евразийской экономической комиссии и предоставления Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Выступая на расширенном заседании, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отметил, что Кыргызстан предложил Высшему совету посвятить 2017 год созданию условий для развития бизнеса на евразийском экономическом пространстве. "Экономикой движет бизнес, поэтому нам очень важно продолжить совместную работу по созданию благоприятных условий для реализации основных принципов строительства союза: свобода передвижения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов", -- заявил президент и добавил, что следует сосредоточиться на устранении тех барьеров, которые есть внутри союза.
По словам президента России Владимира Путина, страны участницы ЕАЭС добились результатов в формировании общего и емкого рынка для экономических операторов.
"Евразийский экономический союз сработал как определенная "подушка безопасности", несмотря на внешнюю конъюнктуру. В определенной степени мы нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, и национальные экономики адаптировались к новым реалиям", -- отметил В. Путин.
Как сообщил президент России, объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 38 проц, а поставки государств-членов союза в третьи страны увеличились на 37 проц.
Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета президенты решили провести 11 октября текущего года в Москве.
На саммите ЕАЭС в Бишкеке приняли участие президенты Кыргызстана -- Алмазбек Атамбаев, Армении -- Серж Саргсян, Беларуси -- Александр Лукашенко, Казахстана -- Нурсултан Назарбаев, России -- Владимир Путин, а также глава Молдовы Игорь Додон.
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