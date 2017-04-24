Турчинов назвал задачу ВСУ в Донбассе — двигаться на восток

14.04.2017 14:43:26

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в интервью BBC Украина призвал вооруженные силы Украины двигаться в Донбассе «метр за метром» — на восток.

По его словам, никакой другой альтернативы у Киева, кроме как побеждать, нет. «Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток», — считает Турчинов.

Главным при этом он назвал «не проскочить границу».

Говоря о событиях трехлетней давности, когда на Донбассе началось вооруженное сопротивление Киеву, Турчинов заявил, что сделал бы то же самое — подписал указ о силовой операции, если пришлось бы вновь принимать решение.

Указ о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Турчинов подписал 14 апреля 2014 года. С тех пор на Украине идет гражданская война, жертвами которой, по данным ООН, стали более 10 тыс. человек.

Киев обвиняет Россию в поддержке Донбасса и агрессии на востоке страны. Москва категорически опровергает подобные обвинения и призывает Украину к прекращению огня и выполнению Минских соглашений.

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