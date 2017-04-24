Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Детали
Каноническую Церковь изгоняют из ВСУ
|14.04.2017 14:36:33
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
перейти на страницу автора
Киевская хунта продолжает гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, к которой принадлежит большинство граждан Украины. Для того, чтобы превратить молодежь в русофобских зомби, ненавидящих свою, православную веру, вопреки желанию военнослужащих, как правило, прихожан УПЦ МП и желающих духовно окормляться у военных священников канонической Церкви, армию превращают в "армию зомби" с помощью раскольнических и униатских лжесвященников.
Мы публикуем письмо православного священника, окормляющего ВСУ:
«Родные мои собратья. Христос посреди нас! Прошу у всех молитв святых. Вчера очень был сложный день. Ко мне пришли мои офицеры со слезами на глазах. Верховная рада приняла закон, противоречащий конституции. Теперь капеланами в нацгвардии могут служить только священство не принадлежащее стороне противника, т.е Вы понимаете против нас православных МП. И после разговора у меня поднялось давление и стала проблема с речью. Врачи вчера сказали прединсультное состояние. Поэтому не могу с Вами молиться в храме. В эти святые дни, что особенно для меня, как настоятеля больно, нужно учиться смирению, какого у меня нет к сожалению.
Хочу сказать, что звонил генерал с Киева и не один. Они все в шоке просили извинения, понимания, и молитв. Они сказали, что чувствуют себя Иудами. Я как мог их успокаивал.
Прошу святых молитв и за себя и за наших офицеров и солдатиков, многие из них наши сыновья. Мне очень сейчас плохо, как на душе так и в немощном теле.
Эта Страстная неделя какая-то особенная, по крайней мере для меня, наш православный народ опять ведут на Голгофу. Слава Богу. Господь не оставляет нашу Святую землю пропитанную слезами мучеников, преподобных, святителей, праведников. Прошу у всех прощения за все. Умоляю Царицу Неба и Земли покрыть нас своих детей Честным Своим Омофором. Главное не озлобиться и устоять в ИСТИНЕ. Той ИСТИНЕ, Который Стоял перед Пилатом. А он бедный ИСТИНЫ и не заметил.
Прошу святых молитв».
Другие материалы по теме
Власти запретили Пасхальный Крестный Ход в городе Пресвятой Богородицы - Мариуполе!
|
Нацисты добьются обратного эффекта. Православные Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси начнут самоорганизовываться!
Готовится расправа над протоиереем Дмитрием Сидором
|О.Димитрию инкриминируется русофильство, публикации в российских СМИ
О силах мира и вражды на Украине
|На Украине на 2 апреля назначено действо, именуемое «молитвой за победу над агрессором». Его проанонсировал Денисенко с трибуны Верховной рады, призвав «киевский патриархат», униатов, протестантские конфессии «объединиться в молитве».
Православная Новороссия не встанет на колени!
|
В Одессе прошёл Крестный Ход в честь Державной иконы Божией Матери.
|
Пока репетиция
|
Своих не сдаем и переходим в миссионерское и геополитическое наступление!
Киевская пронацистская хунта приговорила к расправе великого иерарха Русской Церкви
|
На террористическом ресурсе "Миротворец" продолжается публикация "приговоров" выдающимся иерархам и пастырям Русской Православной Церкви.
|
Текст анафемы главе криминально-террористического раскольнического «Киевского Патриархата» включает формулировку "и его последователя" то есть всей "ереси украинства", нацистам и хунте.
|
Драбинко вновь лжет и изворачивается
|
Великая, Малая и Белая Русь, Новороссия и Подкарпатская Русь - это есть Святая Русь, а украинство - это "историософская ересь"