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Детали

Каноническую Церковь изгоняют из ВСУ


14.04.2017 14:36:33

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Киевская хунта продолжает гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, к которой принадлежит большинство граждан Украины. Для того, чтобы превратить молодежь в русофобских зомби, ненавидящих свою, православную веру, вопреки желанию военнослужащих, как правило, прихожан УПЦ МП и желающих духовно окормляться у военных священников канонической Церкви, армию превращают в "армию зомби" с помощью раскольнических и униатских лжесвященников.

Мы публикуем письмо православного священника, окормляющего ВСУ:

«Родные мои собратья. Христос посреди нас! Прошу у всех молитв святых. Вчера очень был сложный день. Ко мне пришли мои офицеры со слезами на глазах. Верховная рада приняла закон, противоречащий конституции. Теперь капеланами в нацгвардии могут служить только священство не принадлежащее стороне противника, т.е Вы понимаете против нас православных МП. И после разговора у меня поднялось давление и стала проблема с речью. Врачи вчера сказали прединсультное состояние. Поэтому не могу с Вами молиться в храме. В эти святые дни, что особенно для меня, как настоятеля больно, нужно учиться смирению, какого у меня нет к сожалению.

Хочу сказать, что звонил генерал с Киева и не один. Они все в шоке просили извинения, понимания, и молитв. Они сказали, что чувствуют себя Иудами. Я как мог их успокаивал.

Прошу святых молитв и за себя и за наших офицеров и солдатиков, многие из них наши сыновья. Мне очень сейчас плохо, как на душе так и в немощном теле.

Эта Страстная неделя какая-то особенная, по крайней мере для меня, наш православный народ опять ведут на Голгофу. Слава Богу. Господь не оставляет нашу Святую землю пропитанную слезами мучеников, преподобных, святителей, праведников. Прошу у всех прощения за все. Умоляю Царицу Неба и Земли покрыть нас своих детей Честным Своим Омофором. Главное не озлобиться и устоять в ИСТИНЕ. Той ИСТИНЕ, Который Стоял перед Пилатом. А он бедный ИСТИНЫ и не заметил.

Прошу святых молитв».

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