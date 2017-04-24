В Бишкеке стартуют президентские саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ

14.04.2017 13:43:47

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где сегодня состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), а также пройдет неформальная встреча лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Главное внимание на встрече лидеров ЕврАзЭС будет уделено вопросам углубления интеграционных процессов, сообщила пресс-служба Кремля. В частности, планируется рассмотреть ход дальнейшей работы по устранению торговых барьеров, определить основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов союза на ближайшие годы.

В заседании также ожидается участие президентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии Сержа Саргсяна, Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева, Алмазбека Атамбаева.

Также в повестке дня встречи вопросы международной деятельности ЕврАзЭС, развития экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. Важным событием будет предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Президент Молдавии Игорь Додон тоже примет участие в саммите в Бишкеке.

Заседание пройдет в рамках председательствования Киргизии в органах Евразийского экономического союза в текущем году. По предложению президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 2017 год будет посвящен созданию наилучших условий для развития бизнеса на Евразийском пространстве.

На неформальной встрече лидеров ОДКБ, как сообщила пресс-служба президента Киргизии, "будут обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а также углубление сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что беседа глав государств будет проходить в узком составе без фиксированной повестки.

Ранее на этой неделе в интервью телерадиокомпании "Мир" президент России заявил, что ОДКБ "себя, безусловно, оправдывает". Путин также напомнил, что в нынешнем году отмечается 25-летие подписание Договора о коллективной безопасности и 15-летие создания ОДКБ как организации. По его словам, можно, оценив результаты, при необходимости вносить какие-то коррективы или укреплять нормативную базу объединения.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в первую очередь обратил внимание на то, что после последних событий на Ближнем и Дальнем Востоке и ЕАЭС, и ОДКБ находятся в некоторой растерянности. "Дело в том, что сейчас происходит трансформация американской политики, но никому не понятно, в каком именно направлении. США делают резкие шаги на Ближнем Востоке, и недавний взрыв бомбы в Афганистане является тому подтверждением", - отметил эксперт.

По его словам, саммиты ЕАЭС и ОДКБ проходят очень своевременно и будут иметь серьезное значение. "Последние действия американцев на Ближнем Востоке касаются многих стран ОДКБ. Кроме того, пока неясно, зачем госсекретарь США Тиллерсон приезжал в Москву, о чем он говорил с Владимиром Путиным. Именно поэтому сейчас необходимо обменяться мнениями по всем этим вопросам, чтобы понять, что происходит в мире, как президент России оценивает действия США, и какие коррективы необходимо внести в деятельность ОДКБ в связи со всеми этими напряженными событиями", – заявил директор Института ЕАЭС.

В то же время он подчеркнул, что многими действия Вашингтона воспринимаются как новый поход за мировой гегемонией, однако на деле все обстоит совсем иначе. "В настоящее время идет борьба внутри американского истеблишмента. Те шаги, которые делает Трамп и вообще нынешнее руководство в Сирии и на Дальнем Востоке в большей степени являются демонстрационными. США просто транслируют своим оппонентам свою некую решительную позицию. По моему мнению, эти действия не носят никакого фундаментального устрашающего характера с далеко идущими последствиями. Так что, как мне кажется, степень той растерянности и количество вопросов, которые сегодня существуют на евразийском пространстве, после саммита должны уменьшиться", – заключил Владимир Лепехин.

Со своей стороны замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что ЕАЭС и ОДКБ, равно как и весь мир в целом, в последнее время переживают непростую ситуацию. "Если в мире нестабильность, если возрастает количество террористических акций, то ЕАЭС и ОДКБ не могут оставаться в стороне, поскольку они находятся внутри этого процесса. Я имею в виду экономический кризис и борьбу с международным терроризмом. В этой ситуации задача, которая стоит перед Евразийским экономическим сообществом, заключается в том, чтобы сохранить себя и не отступить с достигнутых позиций. Они недостаточно серьезные, но при этом их важно сохранить. А ждать сейчас какого-то быстрого наращивания интеграционных процессов в нынешних условиях было бы наивно", – пояснил эксперт.

"Если говорить о ЕАЭС, то здесь позитивным шагом является все-таки подписание после долгих раздумий в Белоруссии соглашения о таможенных тарифах. Что касается ОДКБ, то, безусловно, перед ней стоит задача совместно отвечать на все эти террористические вызовы. И в этом вопросе есть много, что обсудить. Но я думаю, учитывая специфику этой организации, многие из достигнутых сторонами договоренностей будут носить закрытый характер, и вряд ли мы о них узнаем", – резюмировал Владимир Жарихин.

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