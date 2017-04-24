Убрав Порошенко, Украина будет жить, как Германия

14.04.2017 13:02:30

На Украине необходимо провести референдум и упразднить должность президента. Об этом в среду, 12 апреля, заявил председатель парламентского подкомитета по правам человека, народный депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Украине идеально подходит парламентская форма власти. Пост президента, считает наша партия „За жизнь“, должен быть упразднен на референдуме. Вот Германия фактически не имеет президента, он номинальная фигура, страна имеет земельное устройство – и ничего, прекрасно живет», – сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Нардеп отметил, что Украина «наступает на одни и те же грабли» в вопросе выборов главы государства.

«Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, – и все. В парламенте все же более живая ситуация, больше движения: тут создаются коалиции, легче найти противовесы, большинство может быстро превратиться в меньшинство и наоборот», – отметил Рабинович.

При этом он раскритиковал нынешнюю власть в стране. «Эта власть привела к обнищанию народа, а нам правительство каждый день рассказывает, что стало жить лучше. Кому стало жить лучше? Страну разворовали и заложили МВФ, деревья рубим, медицину и образование губим, молодежь выталкиваем за границу, пенсионеров обкладываем налогами и убиваем ценами на лекарства, бизнес душим», – заключил Рабинович.

Заметим: идею упразднить должность президента поддерживает не одна только партия «За жизнь». В начале декабря 2016 года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также заявила, что положительно относится к ликвидации президентского поста. «„Иконостас“, кроме первого президента Леонида Кравчука, такой, что Украине следует сделать выводы», – заявила Тимошенко.

Предложение упразднить пост президента Украины выглядит маргинальным только на первый взгляд. Несмотря на демонстративную поддержку Запада – 3 апреля МВФ принял решение о выделении «незалежной» $ 1 млрд., а 11 апреля Европарламент одобрил безвизовый режим для граждан Украины, – в Киеве назревает серьезный политический кризис.

Фракция «Оппозиционный блок» в Раде уже начала сбор подписей за отставку правительства Владимира Гройсмана. Как заявил лидер фракции Юрий Бойко, «блок» требует отчета правительства «по ключевым отраслям деятельности, а также предоставления парламенту реалистичной программы по выходу из социально-экономического кризиса, в противном случае, парламент должен пойти на досрочные выборы».

Если на Украине действительно дойдет до досрочных парламентских выборов, пошатнутся позиции самого президента Петра Порошенко. И тогда идея сократить до минимума полномочия главы украинского государства может оказаться востребованной.

Как выглядят сценарии украинского кризиса, откажется ли «незалежная» от президентской формы правления?

– Я лично сторонник парламентской системы для Украины, – отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Считаю, что Большая Украина так устроена, что правильно было бы иметь федеративное устройство и парламентскую систему. В этом случае ни одна партия не имеет шансов получить большинство голосов, а коалиция партий в парламенте – один раз правоцентристская, другой левоцентристская – учитывает интересы всех регионов. Таким образом, Украина приближалась бы к европейской модели политической системы, сторонником которой я являюсь.

Но в нынешних условиях я не вижу предпосылок для серьезного движения в этом направлении. Хотя в конечном счете, думаю, этим все кончится.

– Почему Украина не станет парламентской республикой в ближайшем будущем?

– На мой взгляд, вероятность, что разыграется серьезный политический кризис, который вынесет из кресла премьера Гройсмана, не превышает 50%. Перевеса сегодня нет ни у одной из сторон. Да, многие премьером недовольны. Но я не вижу, кто бы мог заменить Гройсмана таким образом, чтобы под нового премьера собралось бы большинство в нынешнем составе парламента.

Внеочередные выборы Верховной рады тоже возможны, но в текущем году маловероятны. Дело в том, что без желания самого Порошенко провести такие выборы невероятно сложно.

В сущности, здесь есть только два варианта. Первый – когда в общественной жизни происходят такие бурные события, что они ставят перед президентом альтернативу. Грубо говоря, когда к нему приходят люди, представляющие разные сектора оппозиции, и говорят: объявляй внеочередные выборы парламента, иначе тебе будет хуже.

Второй вариант – главу украинского государства приглашают в американское посольство, и говорят: с этим парламентом толку не будет, вы Минские соглашения не сможете реализовать, а сейчас госсекретарь США Рекс Тиллерсон поставил задачу реализовать «Минск-2». И тогда президенту Украины некуда деваться, и в этом случае, уже после парламентских выборов, которые Порошенко точно проиграет (у него не будет большинства в Раде), возможны и внеочередные президентские выборы.

Как раз в этот момент возможен разговор: Украина не готова идти на сильную президентскую власть, давайте готовиться к переходу к парламентской системе. Как минимум – давайте возвращаться к политической реформе 2014 года, к которой я в свое время приложил руку, и которая как раз предусматривала переход к парламентско-президентской системе, с резким уменьшением полномочий президента.

– В чем был смысл этой реформы?

– В том, что правительство назначается парламентским большинством – коалицией, которая создается после парламентских выборов. Эта коалиция определяет состав правительства, включая премьера, и вносит кандидатуры президенту, а президент должен с ними соглашаться.

В первоначальной редакции был нюанс, позволявший главе государства отклонять кандидатуры членов кабмина. Но в новом варианте можно было бы поставить более жесткие условия, чтобы у президента не оставалось шансов влиять на формирование правительства.

За президентом, предполагалось в реформе, должна остаться международная и военная политика. А исполнительная власть, экономика и социалка переходили под контроль парламентского большинства.

– Насколько Запад укрепил позиции Порошенко, предоставив транш по линии МВФ, и введя безвизовый режим для украинцев при поездках в ЕС?

– Крепость позиций Порошенко заключается, прежде всего, в отсутствии серьезной консолидированной оппозиции, которая могла бы пугать его всерьез. А без этого позиции президента достаточно устойчивы – даже без $ 1 млрд. МВФ.

Да, на Украине скверная социально-экономическая ситуация, и она продолжает ухудшаться. Но угрозу для Порошенко представляет не экономика, а национал-радикалы, которых опекает группа украинских элитариев, находящихся у власти. Эта группа — глава МВД Арсен Аваков и иже с ним – дает радикалам деньги.

Пока Порошенко с этой угрозой успешно справляется: не идет на отставку Авакова, и соглашается с радикалами, когда они особенно сильно давят. Это маневрирование сохраняет стабильность положения Порошенко, и потому нет оснований говорить, что украинскому президенту сейчас что-то всерьез угрожает.

– Идея об упразднении поста главы государства на территории нынешней Украины уже реализовывалась – это называлось Запорожская Сечь, – напоминает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Реализовывалась она и у поляков, и дело кончилось тем, что Польша на долгое время перестала существовать как самостоятельное государство.

Да, в Германии пост президента чисто номинальный, и это не мешает стране жить нормально. Но есть и принципиальное отличие от Украины: Германия – это федеративная республика, а Киев как раз категорически не желает создавать федерацию, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями.

В данном случае переход к парламентской республике – «пакетное» решение, включающее и переход к федеративному устройству.

Да, на Украине разница в ментальности жителей ее регионов, что называется, зашкаливает. И в такой ситуации сильная президентская власть уже не помогает – как мы видим, страна начала разваливаться. Но быть федерацией Украина все равно не хочет.

Замечу: на Украине, начиная со времен президента Виктора Ющенко, разыгрывается одна и та же история. Новый глава государства де-юре вводит парламентскую форму правления, а потом де-факто переводит ее в президентскую.

Сейчас на Украине формально также действует Конституция парламентско-президентского типа, с сильным парламентом, но по факту форма правления все равно осталась президентской республикой.

Но тут с языка так и соскакивает крыловское «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Проблема Украины – не в кризисе государственной системы управления, а в кризисе элиты. Украинская элита думает о чем угодно, кроме блага собственных граждан. И даже упразднением поста президента изменить эту ситуацию к лучшему не получится.

Андрей Полунин

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