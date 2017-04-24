ДУМ Башкирии в составе СМР прячет имущество от кредиторов

14.04.2017 12:54:00

Духовное управление мусульман Башкирии, которое Арбитражный суд обязал вернуть Благотворительному фонду "Урал" 60 миллионов рублей, пытается "спрятать" свое имущество.

Арбитражный суд РБ наложил обеспечительные ограничения на Духовное управление мусульман Башкирии. Теперь муфтий ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин и его команда не смогут никому передать купленное ими право на застройку территории вокруг строящейся мечети. До тех пор, пока не выполнят решение суда.

Напомним, в декабре 2016 года Арбитражный суд обязал ДУМ РБ возвратить в Благотворительный фонд "Урал" 56,8 миллионов рублей пожертвований и около двух миллионов рублей как процент за оборот чужих средств. Поводом к той судебной тяжбе между благотворителем и муфтиятом Башкирии стал Договор стал о развитии застроенной территории квартала, ограниченной улицам Коммунистической, Мингажева, проспекта С. Юлаева в Кировском районе Уфы. Фонд "Урал" направил очередной транш на строящуюся там новую соборную мечеть "Ар-Рахим". Но ДУМ РБ на эти деньги решил выкупить у уфимской мэрии право на освоение прилегающей территории. Фонд "Урал" расценил это как нецелевое расходование средств и обратился в суд.

Поскольку 60 миллионов – деньги немалые и, чтобы вернуть их, то нужно либо отдать какое-то имущество либо банкротить и ликвидировать Духовное управление. Ничего этого, видимо, делать не хочется, и в ДУМ РБ сделали "ход конем" - решили припрятать свое имущество. Так, 6 марта Управление Росреестра по РБ зарегистрировало сделку, по которой нежилое здание по улице Гоголя (где ранее находилась штаб-квартира ДУМ РБ) перешло в собственность к Мусульманской религиозной организации им. Салавата Юлаева. Ее руководителем является ни кто иной как Аюп Бибарсов, зампредседателя ДУМ РБ. Но зато теперь здание как бы не принадлежит муфтияту, следовательно, изъять его невозможно.

Знакомые с ситуаций в ДУМ РБ говорят, что в срочном порядке были проданы и два дорогих бронированных внедорожника, когда-то подаренных муфтияту. И ушли они за чисто символические деньги куда-то на Северный Кавказ, сообщает Проуфу.ру. Но, вероятно, ДУМ не подумало, что такие действия грозят перевести гражданское разбирательство в уголовное. В случае банкротства все сделки на протяжении нескольких лет будут признаны недействительными, а инициаторы таких перемещений имущества могут стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Так что, первое, что после решения суда должен был сделать муфтият, - созвать внеочередной съезд организации и дать оценку финансовой и управленческой деятельности муфтия и его замов.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.