Молдавия получит статус страны-наблюдателя в ЕАЭС

14.04.2017 12:43:47

Высший Евразийский экономический совет одобрил предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, заявил в ходе заседания совета в расширенном составе президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

На заседании присутствуют все пять лидеров стран ЕАЭС: президент России Владимир Путин, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Армении — Серж Саргсян, Киргизии — Алмазбек Атамбаев. Также в нем принимает участие и президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он обратился с просьбой предоставить его стране статус наблюдателя.

По словам Атамбаева, Евразийская экономическая комиссия представит для утверждения на очередном заседании порядок реализации этого статуса для Молдавии.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года.

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