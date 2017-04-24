Развод KROLLиков: Кому и за что Молдова платит сотни миллионов леев?

14.04.2017 12:35:50

KROLL Inc. - официально консалтинговая компания. По сути – частное детективное агентство, сформированное из бывших сотрудников ЦРУ и МИ-5. Молдавское государство именно его наняло для расследования обстоятельств так называемой «кражи века». Официальный заказчик – Национальный банк. Важная деталь: заключение контракта с KROLL произошло в то время, когда правительство Молдовы возглавлял представитель Либерально-демократической партии Валерий Стрелец. Именно он сообщил о подписании контракта, всячески давая понять, что это целиком и полностью его личная заслуга и заслуга его партии. Характерно, что конкурс, в результате которого победил именно KROLL, был закрытым.

По условиям контракта, KROLL, вне зависимости от результата, получит от заказчика – Национального банка Молдовы - около миллиона долларов США, а в случае возврата части похищенных средств может претендовать на большую часть этих денег. Во всяком случае, по словам того же Валерия Стрелец, на фазе переговоров KROLL настаивал на том, чтобы из возвращенных 100 миллионов евро получить в качестве гонорара 60 миллионов. То есть – 60 процентов от суммы!

На какой сумме в конечном счете сошлись молдавские чиновники и американские детективы, неизвестно. Известно лишь одно: услуги KROLL стоят очень и очень дорого. При этом детективное агентство практически ничем не рискует: свой миллион долларов оно заработает в любом случае. И этот миллион американским пинкертонам заплатим мы с вами.

Деятельность этого, одного из самых высокооплачиваемых детективных агентств в мире часто вызывала недоуменные вопросы и провоцировала крупные, в том числе международные, скандалы. Агентство неоднократно подозревалось и обвинялось в проведении заказных расследований с определенным результатом, «отбеливании» заказчиков, в многочисленных попытках разрушить репутацию политиков, бизнесменов, общественных деятелей.

Кроме того, далеко не всегда KROLL возвращал средства, для поиска которых его нанимали. Гонорары, впрочем, он получал всегда!

«Золото КПСС»

В 1992 году, сразу после развала СССР, правительство Егора Гайдара наняло

KROLL для поиска денег КПСС, так называемого «золота партии». Никаких денег KROLL не нашел, хотя большая их часть, по предположению, отмывалась в самих США. Одна из операций по отмыванию, как минимум миллиарда долларов, бывшей КПСС проводилась в 1992-93 годах, под самым носом у KROLL, в столице США - Вашингтоне. Никаких денег либо золота KROLL так и не обнаружил. Но полтора миллиона долларов государственных денег от российского правительства получил! На тот момент даже для России это была огромная сумма.

Разразился скандал. Российское государство обвинило частное детективное агентство в недобросовестном выполнении работы, которая была щедро оплачена. В ответ KROLL обвинил российские власти в том, что они не предоставили достаточной информации об обстоятельствах исчезновения партийных миллиардов. Москва возразила, что если бы эта информация у нее имелась, то помощь KROLL не потребовалась бы вообще.

Этот провал больно ударил по бизнесу детективного агентства. По свидетельству источников в Вашингтоне, после этого оно долгое время в основном занималось слежкой за женами по заданию ревнивых мужей. До сих пор не был получен ответ на главный вопрос: что это было – проявление непрофессионализма детективов KROLL или намеренное прикрытие отмытых и осевших в США денег, выведенных из Советского Союза?

«Голова Гонгадзе»

Убийство украинского оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе спровоцировало в начале 2000-х волну протестов в Киеве. Забегая вперед, отметим, что косвенно эта загадочная смерть привела к первому киевскому майдану и так называемой «оранжевой революции». Изначально убийство журналиста связывали с политикой. Общественное мнение было убеждено в том, что за этим убийством стоят Леонид Кучма и его окружение. А затем грянул так называемый «кассетный скандал», который напрямую указывал на тогдашнего президента Украины как на заказчика устранения Гонгадзе. Офицер президентской охраны Мельниченко предъявил записи разговоров Кучмы, из которых практически однозначно следовал вывод: оппозиционного журналиста «заказал» именно Кучма. Над Кучмой нависла угроза импичмента.

И вот в этот, трудный для украинского президента час, весной 2001 года политическая партия «Трудовая Украина» наняла частную детективную компанию KROLL. Естественно, для проведения «независимого расследования и выявления всех обстоятельств случившегося». По «чистой случайности» основателями и руководителями этой политической организации являлись крупные и очень известные бизнесмены: наш земляк Сергей Тигипко, а также Виктор Пинчук – зять президента Украины Леонида Кучмы. Учитывая личности заказчиков, не кажется удивительным, что «независимое расследование», проведенное KROLL, «не обнаружило» в этом громком деле ни малейших следов Кучмы...

Подробности многозначительны. Так, выяснилось, что детективы KROLL не удосужились даже побеседовать с автором «кассетного скандала» Мельниченко, хотя для встречи с ним не надо было даже пересекать океан: к тому моменту Мельниченко скрывался ... в США.

Результаты расследования KROLL на деньги зятя Кучмы: Кучма невиновен.

Не это ли и следовало доказать?

«Казус Джибути»

Республика Джибути, бывшая французская колония, небольшое независимое государство на самом острие Африканского рога, как ни странно, тоже связано с деятельностью KROLL. Впрочем, на примере Молдовы видно, что агентство не гнушается и заказами в очень маленьких и бедных странах.

История такова. Президент Джибути Гелле находится в остром конф­ликте с местным оппозиционным политиком и бизнесменом Абдуррахманом Махамудом Борехом. В 2008 году он был изгнан из страны. В отношении оппозиционера было выдвинуто несколько исков, в том числе в суде Лондона, были арестованы его счета, аннулирован паспорт и т.д.

Интересным в этой истории для нас является то, что по указанию президента Джибути Гелле были заключены контракты с известными юридическими и охранными фирмами, в том числе с KROLL, для поиска счетов оппозиционера, его преследования и лоббистской деятельности против него в судах. Что KROLL и стал активно осуществлять.

Однако, судя по всему, на этот раз его деятельность была настолько ангажированной, а дело против оппозиционера настолько заказным, что в марте 2015 года Верховный английский суд подверг критике и осуждению и власти Джибути, и KROLL , что они «ввели в заблуждение суд по обвинению в терроризме против выдающегося джибутийского бизнесмена Абдурахмана Бореха и политического конкурента джибутийского президента, а также подвергли их неприемлемой травле».

Судом фактически было доказано, что власти Джибути намеренно заказали компании KROLL организацию кампании по травле и дискредитации оппозиционера на основании заведомо ложных фактов. Судя по выводам, да и по известному уже нам опыту работы данной компании, KROLL вполне осознавал ложность и несправедливость данных обвинений в отношении оппозиционного политика и бизнесмена.

Из чего следует еще один важный для Молдовы вопрос: является ли практика «заказных дел» основным видом деятельности компании?

Александр Петров

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