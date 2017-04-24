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Детали
Константин Затулин: «Сама логика гражданской войны, как молох требует новых жертв, и пожирает эти жертвы»
|14.04.2017 11:24:16
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Военные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тают со скоростью 50 человек день, заявил бывший глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский. Соответствующий текст размещен на страничке Ходаковского в социальной сети «Вконтакте». Причем в виду имеются не раненые и больные, а безвозвратные потери. Насколько эти цифры соответствует реальности? С этим вопросом мы обратились к Константину Затулину - первому зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Оригинал высказывания, принадлежащего экс-секретарю донецкого Совбеза, выглядит следующим образом: «А вы знаете статистику наших потерь в виде безвозвратно убывших по различным причинам из воюющих, в первую очередь, подразделений? Минимум пятьдесят человек в день! Включите мозги и подсчитайте: пятьдесят на десять — пятьсот; пятьдесят на тридцать - полторы тысячи... За месяц полторы тысячи по двум корпусам». По версии Ходаковского, тактика вооруженных силы Украины направлена на максимальное истощение сил ополчения, дабы взять Донбасса с минимальными потерями.
- Константин Федорович, ваше мнение: похоже на правду то, о чем говорит бывший глава Совбеза ДНР? Действительно ситуация настолько катастрофична?
- Я не могу вам ответить абсолютно честно на этот вопрос, поскольку у каждого свои обязанности, а я мониторингом состояния вооруженных сил ДНР на данный момент не занимаюсь. Если я правильно понимаю заявление Ходаковского, речь все-таки идет не только о боевых потерях, но и об элементарном уходе с позиций или чём-то в этом роде. То есть, если называть вещи своими именами, - о дезертирстве. Однако Украина, безусловно, пытается вести войну на истощение. Здесь действуют многие факторы, не обязательно целенаправленные. Сама логика гражданской войны предполагает потери. Гражданская война, как молох, требует новых жертв, и пожирает эти жертвы. Не исключаю, что у каких-то стратегов на Украине это выглядит как составная часть стратегии. Что надо вести борьбу на истощение с Донбассом, делать невыносимой жизнь там. Во всяком случае, в пользу этой версии говорят многие принимаемые меры - вроде блокад и прочих вещей. Неразумные, казалось бы, с точки зрения элементарного здравого смысла. Они становятся объяснимыми только в логике борьбы на истощение, доведения людей в Донбассе до ситуации, когда они сами поднимут руки вверх и откажутся сопротивляться. Капитулируют. Но в данном случае эта логика, как мне кажется, ущербна по самой главной причине. Она не учитывает готовности сегодняшней Российской Федерации поддерживать ДНР и ДНР. ДНР и ЛНР против Украины - это одно. А если рассматривать ДНР и ЛНР, вынужденных бороться с Украиной при поддержке России, то, как вы понимаете, потенциалы здесь не в пользу Украины.
- А насколько в принципе Ходаковский заслуживает, с вашей точки зрения, доверия как источник информации?
- Не могу вам сказать, не знаком лично с этим человеком. Но в любом случае слово «бывший» подразумевает, что это человек не находящийся на посту. И тут могут быть разные мотивы заявлений, включая в том числе желание обратить на себя внимание и покритиковать нынешнее руководство и положение вещей, за которое он теперь не отвечает.
Андрей Камакин
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