Константин Затулин: На фронтах борьбы за чистый город Сочи

14.04.2017 11:02:07

Как уже сообщалось ранее, по инициативе депутата Государственной Думы Константина Затулина, Администрация Краснодарского края и города Сочи пытается добиться включения Сочи в число территорий, где на федеральные средства, – за счет так называемого «зеленого тарифа», то есть отчислений «Газпрома» и других энергодобывающих компаний, – будут построены современные мусороперерабатывающие предприятия по опробованной в Европейском союзе и фирмой «Хитачи» технологии. Проект консорциума «Ростехнологии – Инвест», названный «Чистая страна», предусматривает строительство в качестве пилотных четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области и одного в Республике Татарстан. В феврале распоряжением Правительства утверждена нормативная база проекта, а в июне пройдет официальный конкурс на строительство мусороперерабатывающих заводов.

12 апреля депутат Государственной Думы от Сочинского избирательного округа Константин Затулин встретился с заместителем председателя Правительства РФ Александром Хлопониным, а 13 апреля – со спецпредставителем Правительства РФ по экологии и транспорту, бывшим председателем Администрации Президента РФ Сергеем Ивановым. В ходе этих встреч депутат отстаивал необходимость включения Сочи в число приоритетов программы «Чистый город» для строительства у нас завода в первую очередь. В результате А.Г. Хлопониным было принято решение о проведении в конце июня – начале июля в городе Сочи большого совещания министерств и ведомств РФ, администрации края и города, посвященного вопросам экологии в Сочи и прилегающего региона.

Константин ЗАТУЛИН: «Чтобы войти в число пилотных территорий, мусоропереработка на которых финансируется из федеральных средств за счет «зеленого тарифа», нам в Сочи и Краснодарском крае придется подготовить к июню все свои аргументы и соображения, касающиеся не только мусоропереработки, но и перспективы введения в строй новых мощностей по очистке морских и речных вод. Состоявшиеся встречи и договоренности позволяют с оптимизмом смотреть в будущее».

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