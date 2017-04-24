Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,





Россия не допустит цветных революций как в своих границах, так и в других странах Организацим Договора о коллективной безопасности. Об Этом заявил Владимир Путин накануне встречи глав госдарств членов ОДКБ. Кто из наших партнеров и соседей сейчас находится в самом уязвимом положении? Какие процессы сейчас идут в Белоруссии, Молдове, Казахстане? Готовы ли мы к тому, что технологии цветных революций за последнее время сильно изменились?

Фрагмент программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» с участием первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина.





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