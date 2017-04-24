Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства»

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Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу. По его словам, к 2025 году нужно перевести на латинский алфавит печать всех книг, деловой документации, периодических изданий. Комментирует директор института стран СНГ Константин Затулин.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.