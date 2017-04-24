Пока Китай не окружен базами США как РФ, не стоит ждать союза Москвы и Пекина

13.04.2017 17:23:49

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



перейти на страницу автора



Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Сегодня, как и много лет назад, реальные политические интересы страны во многом определяются уровнем ее военного влияния в мире. На Соединенные Штаты в настоящий момент приходится примерно третья часть мирового оборонного бюджета — 596 миллиардов долларов США, или, другими словами 3,5% ВВП страны. Для сравнения, оборонный бюджет России, которая занимает четвертое место (второе — Китай, третье — Саудовская Аравия), составляет 55,7 миллиарда долларов.

Кроме того, Соединенные Штаты берут на себя размещение военных баз НАТО, практически окруживших Российскую Федерацию. Далеко не все европейцы хотят записываться в армию, поэтому в странах Запада можно заметить массированную пропаганду о «российской агрессии», которая подпитывается откровенными «вбросами» из зон конфликта. Например, из Сирии и Украины.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что тотальному военно-политическому диктату США со времен краха Советского Союза не оказывалось никакого сопротивления со стороны рукопожатных государств. И Штаты привыкли к вседозволенности.

«Последние 20 лет показали, что США и подконтрольные им страны, пользуясь правом большинства, плевали и плюют на все уставы ООН, когда дело касается военного вмешательства против непокорных, с точки зрения Вашингтона, режимов. Сдержать вероятную агрессию США при полном доминировании военного потенциала сегодня может только наличие ядерного оружия, никакая дипломатия сегодня не способна противостоять пушкам. Именно поэтому большинство американских баз находится по периметру вокруг неподконтрольных ядерных держав. Те же, кто претендует на ядерный статус без дозволения свыше, автоматически записываются в главные враги Запада. Сделав вызов мировой гегемонии США, защищая режим Асада и Сирию, Россия должна быть готова, что кольцо угрожающих нам американских баз будет только сужаться. Что мы уже наблюдаем в расширении контингента НАТО в Польше и Прибалтике, а также подключении к альянсу Черногории», — пояснил эксперт.

Скориков напомнил: Трамп без разрешения Совбеза ООН наносит удары по независимой Сирии и угрожает атаковать Северную Корею, он плюет на все наши ветирования и заявления. И, если Россия готова к роли реального геополитического полюса — то пора серьезней активизироваться по линии БРИКС и ШОС с Китаем, как с нашим единственно потенциальным мощным военно-политическим партнером против сложившегося военно-политического диктата Запада. Пока вокруг Китая в десятки раз меньше американских баз, чем вокруг нас — донести эту мысль до Пекина достаточно сложно. Но это наш необходимый дипломатический приоритет.

Илья Муромский

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.