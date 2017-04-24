Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

13.04.2017 14:29:43

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия и Белоруссия «через долгие дискуссии вышли на принципиальные договоренности» по нефти и газу. «Первый протокол определяет объемы поставок российской сырой нефти в период с 2017 по 2024 год в размере 24 млн тонн в год трубопроводным транспортом. Второй устанавливает порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 гола предложений по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к 2025 году»,— рассказал господин Медведев на заседании правительства.

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко смог добиться от России значительных нефтегазовых льгот. Сообщалось, что Москва не только сделает скидку Белоруссии на газ «Газпрома», но и позволит Минску зачислять в свой бюджет экспортные пошлины от 6 млн тонн нефти в год.

Вчера стало известно, что после более чем трехмесячной задержки Белоруссия подписала новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Документ, переговоры по которому велись шесть лет, предусматривает перенос ряда полномочий на уровень Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а также упрощение таможенных процедур для бизнеса.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.