Запись пресс-конференции Константина Затулина

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

XX Юбилей Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
24.04.2017
17:01:32
Успешная стыковка на земле Байконура далее »
14:34:49
ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
13:55:58
В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
13:16:50
Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
11:36:13
Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
21.04.2017
14:23:52
Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
14:13:36
Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
12:46:32
Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
12:26:26
ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
12:17:54
Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »

Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »

Русский мир. Кто с нами? далее »

Ответ на угрозу. Время покажет далее »

Россия - Украина: история развода. далее »

Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »

Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »

Почему русским не дают российское гражданство далее »

Детали

Выступление Кирилла Фролова на круглом столе "ЭСХАТОЛОГИЯ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ В СИРИИ"


12.04.2017

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


перейти на страницу автора


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XymTSybfoik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в своем тезисном выступлении отметил следующее:

«Православные должны видеть метафизическую и эсхатологическую суть происходящего. Ключевым моментом является то, что инициаторами бомбардировки Сирии являются такие персоны, как Кушнер и другие потомки фарисеев, преследующие ясную цель разгрома Сирии, Ирана и России как последние препятствия к строительству "Третьего Храма" в Иерусалиме. Но наш эсхатологизм носит не дезертирский, а миссионерско-мобилизационный характер - необходима цивилизационная встреча двух религиозных лидеров - Патриарха Кирилла и Аль-Хоменени против "большого Шайтана" и Антихриста-Даджала. Необходимо крещение Китая и гонимой Северной Кореи - первый православный храм в Пхеньяне построен волей нынешнего духовного лидера "Третьего Рима" - Святейшего Патриарха Кирилла. Ассоциация православных экспертов объявляет миссионерско-патриотическую мобилизацию. Мы будем обмениваться опытом борьбы с прозападной элитой с иранским "Комитетом стражей исламской революции". Мы - комитет стражей православной миссии и контрреволюции! Будут создаваться списки адептов "партии измены" из ВШЭ, "кредо" и так далее. Миссия выполнима!»
Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.