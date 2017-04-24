Выступление Кирилла Фролова на круглом столе "ЭСХАТОЛОГИЯ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ В СИРИИ"

12.04.2017

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в своем тезисном выступлении отметил следующее:



«Православные должны видеть метафизическую и эсхатологическую суть происходящего. Ключевым моментом является то, что инициаторами бомбардировки Сирии являются такие персоны, как Кушнер и другие потомки фарисеев, преследующие ясную цель разгрома Сирии, Ирана и России как последние препятствия к строительству "Третьего Храма" в Иерусалиме. Но наш эсхатологизм носит не дезертирский, а миссионерско-мобилизационный характер - необходима цивилизационная встреча двух религиозных лидеров - Патриарха Кирилла и Аль-Хоменени против "большого Шайтана" и Антихриста-Даджала. Необходимо крещение Китая и гонимой Северной Кореи - первый православный храм в Пхеньяне построен волей нынешнего духовного лидера "Третьего Рима" - Святейшего Патриарха Кирилла. Ассоциация православных экспертов объявляет миссионерско-патриотическую мобилизацию. Мы будем обмениваться опытом борьбы с прозападной элитой с иранским "Комитетом стражей исламской революции". Мы - комитет стражей православной миссии и контрреволюции! Будут создаваться списки адептов "партии измены" из ВШЭ, "кредо" и так далее. Миссия выполнима!»

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