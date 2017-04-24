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Детали
ФСБ задержала в Самаре украинского шпиона
|13.04.2017 14:15:48
Сотрудники регионального управления ФСБ России и самарской полиции задержали агента подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), сообщили в правоохранительных органах региона.
Он уже признался в том, что в интересах ГУР МОУ вел визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях.
По информации источника, задержанный неоднократно отрабатывал задания по сбору информации о военных объектах ополчения ДНР (в том числе в населенных пунктах Донецк и Ясиноватая), вооружении и технике.
Также выяснилось, что в ноябре-декабре 2016 года задержанный украинец по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для разведки объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного и автомобильного вокзалов). Он фиксировал схемы расположения помещений, в том числе прилегающей территории, места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах. Затем он передавал информацию сотрудникам ГУР МОУ.
Перед приездом в Самару он получил аналогичное задание - заниматься сбором сведений на железнодорожном вокзале. Там же он и был задержан правоохранительными органами.
В настоящее время решается вопрос об административном выдворении "К" с территории РФ с последующим закрытием ему въезда в страну сроком на 10 лет.